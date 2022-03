Netflix drożeje w Europie. Co z cenami w Polsce?

Amerykański serwis VOD nie słynie z tego, że jest tani. Jednak i to nie szkodzi na przeszkodzie, by dalej podnosić ceny. Jak podaje Reuters, ceny w Europie jeszcze w tym miesiącu w niektórych państwach ceny mogą podnieść się od 5 do 10 zł (w przeliczeniu) miesięcznie.

Czy podwyżki cen Netflixa dotyczą Polski?

Bardzo możliwe, lecz oficjalnie jeszcze tego nie ogłoszono. Jak do tej pory, w styczniu wzrosły ceny w USA, a w Europie w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Wzrost cen z granicą może nie być tak odczuwalny, jak jednak w Polsce. Prawdopodobny wzrost to około 5 – 10 zł miesięcznie. Ceny aktualizowane są co około rok, a w Polsce ostatni raz miały miejsce w sierpniu zeszłego roku. Wtedy też obniżono ceny standardowego pakietu ( z możliwością oglądania na tylko jednym ekranie na raz) o 5 zł, co stanowiło wtedy 15% ceny.

Przeczytaj także: CODZIENNE PICIE ALKOHOLU SZKODZI BARDZIEJ NIŻ MYŚLELIŚMY!

Obecnie obserwując tendencje za granicą, możemy przypuszczać, że w ciągu następnych kilku miesięcy cena standardowego pakietu Netflix w Polsce może podnieść się do ceny sprzed obniżki, czyli 34 zł/ miesięcznie.