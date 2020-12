Netflix podsumowanie 2020. Co oglądali Polacy?

Co oglądali Polacy w mijającym roku? Jeden z najpopularniejszych serwisów VOD przygotował raport, który sugeruje, że włączaliśmy głównie dramaty, ale i… produkcje komediowe. Netflix podsumowanie 2020. Sprawdźmy jakie tytuły przyciągnęły naszą uwagę.

Podsumowanie 2020. Co oglądali Polacy?

Przeglądając raport Netflix można zauważyć, że bardzo chętnie oglądaliśmy w mijającym roku filmy fantasy. Mowa między innymi o serialu Przeklęta, czy Loske & Key. W sumie tego typu rozrywka była w pewnym stopniu oderwaniem od smutnej rzeczywistości związanej z pandemią. Miejmy nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy. Jak wiadomo, trwają prace nad drugim sezonem serialu Wiedźmin. Oby był równie ciekawy, jak pierwszy.

Netflix podsumowanie 2020 – lubiliśmy produkcje romantyczne

W porównaniu do 2019 roku, w 2020 aż trzy razy większą popularnością cieszyły się historie miłosne. Co oglądali Polacy? Przede wszystkim takie tytuły jak The Kissing Booth 2, Zakochany bogacz, a także Miłość gwarantowana. Zabawne, ale i chwytające za serce produkcje były zapewne odtwarzane głównie podczas domowych randek. Zgadza się?

Mocne historie również cieszyły się sporym zainteresowaniem

Od lat lubimy oglądać szeroko rozumiane dramaty. Nie inaczej wygląda ten rok. Netflix Podsumowanie 2020 zawiera szereg tytułów – zarówno filmów obyczajowych, społecznych, melodramatów, czy politycznych. Osobiście w pewnym stopniu dość mocno zainteresował mnie serial oryginalny Netflix, który był tworzony w Polsce. Mowa o W głębi lasu. Polacy oglądali również inne rodzime produkcje. Mowa między innymi o Boże ciało, Zabawa Zabawa, Proceder oraz Jak zostałem gangsterem. Warto wspomnieć o miniserialu z polskim akcentem, a więc Gambit Królowej, w którym gra jeden z najlepszych polskich aktorów (przynajmniej, według mnie) – Marcin Dorociński.

Pozostając przy temacie polskich produkcji należy zauważyć, że dużą popularnością cieszył się horror W lesie dziś nie zaśnie nikt, aczkolwiek ja osobiście do fanów tego tytułu nie należę. Według raportu Netflix podsumowanie 2020, Polacy oglądali również często tytuły takie jak The Old Guard i Tyler Rake Ocalenie. Ten drugi można obejrzeć, aczkolwiek ilość nienaturalnych scen bijatyki, „prawie zabijania” trochę boli. W sumie to taki film na nudny wieczór, o którym zapomnicie następnego dnia.

Co jeszcze oglądali Polacy? Netflix Podsumowanie 2020

Pośród najczęściej oglądanych tytułów możemy wymienić między innymi musicale takie jak Grease, Sweeney Todd, czy The Eddy, w którym możemy zobaczyć Joannę Kulig. Rzecz jasna nie mogło zabraknąć tytułów, które są hitami nie tylko w naszym kraju, ale i w innych zakątkach świata. Mowa, rzecz jasna o serialu Dom z Papieru, a także produkcjach takich jak Ostatni taniec, Mroczne pożądanie oraz Ku Jezioru. Ten ostatni był tak fatalnym serialem, że… poświęcę mu osobny artykuł. Najgorszy serial o pandemii, w którym praktycznie nie ma nic na temat… pandemii. Serio, Netflix. Nie wiem jak można było to wypuścić w świat. Ale oczywiście to tylko moja opinia.