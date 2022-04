Do tej pory Netflix nie miał na rynku zbyt dużej konkurencji. Wraz z pojawieniem się Disney+, HBO Max, czy Prime Video oraz jakościowych produkcji umieszczanych na tych platformach amerykański gigant streamingowy zaczął mieć duże kłopoty. Głównym powodem nie jest jednak większa konkurencja, a plan na działanie NF.

Konkurencja nie śpi!

Co wspólnego mają Disney+, HBO MAX oraz Prime Video? Oprócz tego, że na wszystkich znajdziemy seriale i filmy, to łączy ich też zdecydowanie niższy abonament niż na platformie Netflix. We wszystkich trzech przypadkach abonament kosztuje nie więcej niż 30 PLN za miesiąc. W przypadku serwisu Amazona za 45 złotych możemy kupić roczny abonament.

Jak to wygląda w przypadku Netflixa? Oczywiście znajdziemy tańsze pakiety, jednak są one mocno ograniczone. Tylko ten najdroższy pozwala na oglądanie treści w 4K i na czterech urządzeniach jednocześnie. Jeśli ktoś ma telewizor 4K to oglądanie materiałów w jakości HD jest po prostu męczące. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze problemy z dzieleniem się kontem.

Netflix zalicza spadki w liczbie abonentów. Pierwszy raz od ponad dekady!

Osoby, które zakładają konto na Netflix, najczęściej dzielą ją ze znajomymi i rodziną. Platforma na to pozwala, o ile wszyscy zamieszkują pod jednym adresem. Jeśli jest inaczej, serwis mocno utrudnia takie praktyki. Przez jakiś czas pojawiały się informacje, aby podać kod weryfikacyjny. Teraz prawdopodobnym scenariuszem jet wniesienie opłaty za dzielenie się naszym kontem. Serwis podaje, że za abonament płaci ponad 222 miliony gospodarstw domowych, a 100 milionów dzieli się kontem.

Netflix ma kłopoty! Pierwszy raz od 10 lat stracił abonentów!

Takie decyzje w połączeniu z bardzo atrakcyjnymi ofertami od konkurencji sprawiły, że pierwszy oraz od ponad dekady Netflix zaobserwował spadki, jeśli chodzi o abonentów. Platforma wierzyła, że w pierwszym kwartale uda jej się zyskać około 2,5 mln subskrybentów. W tym okresie straciła jednak ponad 200 tys. abonentów! Dane pokazują również, że na decyzji wyjścia z Rosji platforma straciła ok. 700 tysięcy subskrybentów, a kolejne 600 tys. na rynkach w US i Kanadzie.

Według przewidywań analityków firmy, to nie koniec. Netflix przewiduje, że w drugim kwartale tego roku liczba straconych abonentów wzrośnie do dwóch milionów!

