Netflix w HDR10+ na TV Samsung. Co to oznacza? Wyjaśniam

Jeśli myślisz, że oglądanie filmów w domu, nie ma nic wspólnego z kinowym doświadczeniem, to czas na zmiany. Samsung, właśnie ogłosił, że od teraz filmy na Netflixie będą dostępne w technologii HDR10+

Netflix w HDR10+ na TV Samsung.

Netflix w HDR10+. Fajnie, ale co to oznacza?

Prościej mówiąc: przyszedł czas na głębsze kolory, wyraźniejszy kontrast i detale, które do tej pory mogły umknąć. HDR10+ to technologia, która sprawia, że każdy film wygląda lepiej. Dzięki dynamicznemu dopasowywaniu jasności i kontrastu w zależności od każdej sceny, obraz staje się żywszy, a detale są wyraźniejsze. Ciemne sceny nie będą już czarną plamą, a jasne nie prześwietlą się na biało. Możesz więc zapomnieć o tym, że coś wygląda „mniej wyraziście” – HDR10+ sprawi, że Twój ekran zyska zupełnie nowy wymiar.

Zapytacie jednak, co trzeba mieć aby oglądać TV w technologii HDR10+?

Już spieszę z odpowiedzią. Technologia będzie dostępna na telewizorze Samsung z serii Neo QLED, OLED lub Lifestyle Super z 2025 r. Ale nie martw się, jeśli Twój sprzęt nie jest z 2025 roku. Technologia pojawi się także na telewizorach z 2024 roku oraz na monitorach Samsung, a w przyszłości ma być jeszcze więcej modeli które dostaną tą funkcję.

Samsung The Frame QE55LS03D – sztuka na Twojej ścianie

No dobrze, Netflix – Netflixem ale co z resztą?

„Powiem” Wam jedno. Nie tylko Netflix ma w planach poprawę jakości obrazu! HDR10+ ma działać również w serwisach jak YouTube, Apple TV+, Prime Video, Rakuten TV, czy MEGOGO. I oczywiście – nie zapominajmy o graczach! Studio Paramount również wykorzystuję tą technologie! A Jeśli grasz w CyberPunk 2077 czy Call of Duty, to z pewnością zauważysz różnicę – lepsze detale i wyraźniejsze obrazy sprawią, że każda gra będzie jeszcze bardziej wciągająca.

A co „mówi” na ten temat Samsung ?

HDR10+ poprawia sposób, w jaki oglądamy materiały wideo, zapewniając głębszy kontrast i żywsze kolory oraz gwarantując widzom iście kinowe wrażenia. Niezwykle cieszymy się z faktu, że możemy udostępnić tę technologię ponad 300 milionom użytkowników serwisu Netflix. Z pewnością będziemy kontynuować współpracę z różnymi partnerami, dążąc do zwiększenia dostępności technologii HDR10+ w naszej ofercie produktów oraz w całym ekosystemie streamingowym. Taeyong Son, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics.

Samsung The Frame QE55LS03D prezentuje się świetnie, a zestaw składa się z dwóch urządzeń – TV i moduły One Connect.

Muszę przyznać – brzmi to naprawdę dobrze!

Podsumowując, to technologia, która na pewno zmieni Twoje wrażenia z oglądania filmów i seriali, więc jeśli do tej pory nie uważałeś swojego telewizora za centrum kina, teraz masz okazję to zmienić. Z HDR10+ każdy film na Netflix zamieni się w show, które zapadnie Ci w pamięć. A jeśli ktoś w domu będzie narzekać na to, że kupiłeś nowy telewizor, zawsze możesz powiedzieć, że to w imię „doświadczeń kinowych”.

Autor tekstu: Magdalena Wójtowicz.

