Test odkurzacza Samsung BESPOKE Jet AI to był błąd

Odkurzacze pionowe to chyba obecnie najbardziej popularny wybór jeśli chodzi o urządzenia przeznaczone do utrzymywania czystości w naszym mieszkaniu. Do moich rąk trafił topowy model dostępny na rynku – Samsung BESPOKE Jet AI. Czy to urządzenie klasy premium jest warte swojej ceny? Sprawdźmy to!

Samsung BESPOKE Jet AI ma sporo do zaoferowania

Odkurzacze, niezależnie od tego, czy mówimy o modelach klasycznych, czy też pionowych, mają na wyposażeniu kilka końcówek, z których możemy korzystać w zależności od potrzeby. Samsung BESPOKE Jet AI w tym kontekście nie wyróżnia się niczym innym. Trzeba jednak przyznać, że w zestawie dostajemy sporo przydatnych końcówek i przede wszystkim dużą stację czyszczącą, dzięki której nasza ingerencja w konserwację urządzenia ogranicza się jedynie do wymiany worka we wspomnianej stacji na nowy, gdy stary ulegnie zapełnieniu.

Poza wspomnianą bazą czyszczącą, która jest jednocześnie stojakiem na nasz odkurzacz Samsung BESPOKE Jet AI, w zestawie znajdziemy:

elektroszczotkę Active Dual LED AI stworzoną do czyszczenia dywanów i twardych powierzchni;

elektroszczotkę Slim LED AI, która najlepiej radzi sobie ze zbieraniem drobnego kurzu z twardych powierzchni;

elektroszczotkę Mini Pet Tool+ wykorzystywaną do zbierania sierści zwierząt bez plątania jej;

akcesoria w postaci szczotki do kurzu i szczelinówki, a także elastyczną końcówkę;

wydłużaną o ok. 20 centymetrów rurę;

dwa akumulatory (2×3970 mAh) z ładowarką sieciową, jednak baterie możemy ładować w inny sposób – odkładając odkurzacz do stacji bazowej;

stojak na wszystkie akcesoria, który możemy postawić obok odkurzacza;

dokumentację oraz dodatkowy worek na zabrudzenia wkładany do stacji czyszczącej.

Wykonanie stoi na najwyższym poziomie

Płacąc dużo za jakiekolwiek urządzenie, wymagamy od niego solidności i wysokiego poziomu wykonania poszczególnych elementów. Zarówno odkurzacz Samsung BESPOKE Jet AI, jak i wszystkie dodane do niego akcesoria cechują się wysoką jakością. Konstrukcja urządzenia składa się z metalowych i plastikowych elementów. Całość została wykonana w ciemnych barwach, przez co odkurzacz będzie pasował do wystroju niemal każdego wnętrza i nie stanie się „niemodny”. Odcienie szarości i czerni bardzo dobrze tutaj pasują. Waga odkurzacza Samsung BESPOKE Jet AI to 2,80 kg, co czuć podczas unoszenia, jednak sam system kółek sprawia, że manewrowanie nim jest gładkie i lekkie.

Na głównym elemencie całego zestawu, czyli części z silnikiem, znajdziemy półlitrowy pojemnik na kurz (który możemy czyścić ręcznie), miejsce na akumulator oraz całe centrum dowodzenia naszym odkurzaczem Samsung BESPOKE Jet AI – wyświetlacz z przyciskami funkcyjnymi. Ekran jest nieduży, ale klarowny. Trzeba jednak przyznać, że nie prezentuje on zbyt wielu informacji, bo po prostu… nie musi. Znajdziemy na nim informacje dotyczące długości pracy na ładowaniu. Pojawiają się tam także dane o pojedynczych błędach, gdy np. czegoś do końca nie podłączyliśmy. Przyciski plusa i minusa zmieniają tryb działania odkurzacza (czyli po prostu sterujemy tutaj mocą).

Stacja czyszcząca również została utrzymana w takiej kolorystyce i jest wykonana z solidnego tworzywa sztucznego. Elementy ruchome dają poczucie stabilności. Wszystko zostało ukryte w naprawdę stylowo zaprojektowanym stojaku. Wyczyszczenie filtra czy wymiana worka na brud to prosty zabieg – wystarczy otworzyć pokrywę stacji, wyciągnąć poszczególne elementy i gotowe. Jedyny problem, jaki mam z tą stacją, to dość krótki przewód zasilający, przez co cały zestaw musi stać blisko gniazdka. Na górnej krawędzi stacji znajdziemy przycisk, który pozwala na uruchomienie lub zatrzymanie opróżniania (które też włącza się automatycznie po odłożeniu odkurzacza na swoje miejsce).

Wszystkie elementy odkurzacza, czyli rura oraz końcówki czy szczotki, mocowane są za pomocą swego rodzaju klipsów, które świetnie wywiązują się ze swojego zadania – wszystkie elementy trzymają się mocno, a całość jest stabilna.

Nic, tylko sprzątać. Do tego zachęca Samsung BESPOKE Jet AI

Samsung BESPOKE Jet AI to naprawdę wygodne urządzenie do sprzątania, które nas do tego wręcz zachęca. Diody LED zamontowane na dwóch elektroszczotkach skutecznie pokazują, gdzie znajduje się kurz i po prostu chcemy go wyeliminować. Podczas sprzątania czułem się jak PacMan, tylko nikt mnie nie gonił. Szczotki radzą sobie dobrze ze wszelakimi zabrudzeniami, ale to nie dziwne, ponieważ odkurzacz Samsung BESPOKE Jet AI dysponuje mocą 280 W w trybie Jet, a wszystko opiera się na silniku HexaJet (do 132 tys. obrotów na minutę).

Odkurzacz BESPOKE Jet AI oferuje nam pracę w pięciu trybach: LOW, AI, MID, MAXI i JET. Oczywiście od wyboru trybu zależy nie tylko moc ssania, ale także długość pracy na baterii. Gdy akumulator jest naładowany, czas sprzątania w najsłabszym trybie wynosi ok. 1h 15 min. Gdy jednak użyjemy trybu JET, czas pracy to mniej niż 10 minut. Najbardziej optymalnym trybem wydaje się MID, który jednocześnie jest wydajny pod względem czasu pracy, a także oferuje moc, dzięki której posprzątamy nasze mieszkanie. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że przy tych słabszych trybach po zabrudzeniach, trzeba będzie przejechać kilka razy, ponieważ nie zawsze odkurzacz eliminował je od razu.

Oczywiście Samsung mocno skupia się na sztucznej inteligencji, która ma przecież swój własny tryb w odkurzaczu BESPOKE Jet AI. To „AI” wydaje się jednak określeniem trochę na wyrost, ponieważ mam wrażanie, że jest to po prostu tryb automatyczny wzbogacony o swego rodzaju czujnik, który jest w stanie rozróżnić czy jeździ po twardej powierzchni, czy wjechał na dywan. Oczywiście, tryby zmieniają się bardzo sprawnie – 1/2 sekundy i odkurzacz wie, że jest na dywanie, przez co włącza większą moc. Przydatną funkcją są informacje dotyczące stanu urządzenia, które mają zapewnić nam jak najskuteczniejsze sprzątanie i sprawić, że odkurzacz będzie służyć nam przez lata – powiadomi nas, aby sprawdzić filtr czy opróżnić pojemnik na brud.

Odkurzacz bardzo dobrze radził sobie zarówno z płytkami, parkietem, dywanikami i dywanik ze sztucznej skóry owczej. Piasek, płatki, czy nawet pył pozostały ze szlifowania ścian nie był dla BESPOKE Jet AI żadnym wyzwaniem. Nawet wdeptany brud we wspomniane dywaniki został całkowicie wyczyszczony. Nie ma się co dziwić, skoro urządzenie dysponuje dużą mocą. Końcówka Mini Pet Tool+ również sprawdziła się w domu, w którym znajdują się dwa koty i pies. Nie ma tutaj tak naprawdę do czego się przyczepić.

Sama stacja All-in-One, która jednocześnie oczyszcza pojemnik odkurzacza i ładuje urządzenie, jest bardzo wygodnym dodatkiem. Nasza integracja w pracę całego zestawu ogranicza się jedynie do odłożenia odkurzacza na swoje miejsce, przeczyszczenie filtra i wymianę worka, kiedy ten się zapełni. Rzekomo w Samsungu BESPOKE Jet AI znajdziemy niezwykle skuteczny system filtracji, który zatrzymuje do 99,999 proc. kurzu i alergenów.

Aplikacja SmartThings pozwala nam na zmianę trybu sprzątania, czasu oczyszczania, diagnostykę czy podpowiada jak dokładnie sprzątać i dbać o urządzenie.

Podsumowanie

Odkurzacz pionowy Samsung BESPOKE Jet AI to urządzenie, które wydaje się wzorem, do którego dążą inni producenci. Tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, a jeśli chcemy być złośliwi, to tylko do tego, że przewód do stacji czyszcząco-ładującej powinien być dłuższy. Odkurzacz ma dużą moc, pojemny zbiornik, który oczyszcza się samoczynnie, multum końcówek i elektroszczotek, dzięki którym sprzątanie będzie łatwe i przyjemne. Radzi sobie na różnych nawierzchniach i oferuje naprawdę długi czas pracy na baterii.

Funkcje AI nie są tak rozwinięte, jak moglibyśmy się spodziewać, a działanie odkurzacza w tym trybie nie przypomina nic innego, jak automatyczne wykrywanie powierzchni. Wszystkie funkcje, dodatki i zalety mają oczywiście odzwierciedlenie w cenie odkurzacza pionowego Samsung BESPOKE Jet AI. Testowany model kosztuje ok. 5 500 złotych. Gdzie znajdziesz go w najlepszej cenie? Sugeruję sprawdzić porównywarkę Ceneo.

Pomimo tego, że Samsung BESPOKE Jet AI to naprawdę świetne urządzenie, do którego nie mam żadnych zastrzeżeń, to ta cena wydaje się po prostu za wysoka. Zdecydowanie za wysoka.