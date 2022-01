Nextbase iQ - nowa kamera samochodowa, która jest... inteligentna?

Producenci sprzętu, także wideorejestratorów dwoją się i troją aby zachęcić potencjalnych klientów do zakupów. Nextbase iQ to nowa kamera samochodowa, która według producenta jest… naprawdę inteligentna. Czym się ta inteligencja objawia?

Czytając informację prasową mamy wrażenie, że Nextbase tworzyło coś naprawdę innowacyjnego, czego inni producenci nie mają. Podobno Nextbase iQ wykorzystuje w pełni łączność sieciową oraz, uwaga, sztuczną inteligencję. W skrócie chodzi o to, że prezentowany model, o ile będzie podłączony do Internetu, ma mieć możliwość przesyłania w czasie rzeczywistym powiadomień na nasz smartfon. Tak, nawet wtedy, gdy nie ma nas w aucie. Jest to więc podobne rozwiązanie do systemów monitoringu, które stosowane są w naszych domach czy przedsiębiorstwach.

Nextbase iQ oferuje dostęp do nagrań z dowolnego miejsca na Ziemi. O ile sprzęt będzie podpięty do sieci

W sumie nie jest to taki głupi pomysł. Możemy na bieżąco sprawdzać to, co dzieje się z naszym autem. W razie pojawienia się „intruza”, dostaniemy powiadomienie, co przełoży się na szybką reakcję. Możemy również uzyskać dostęp do nagrań będąc na przykład w domu. To jednak nie wszystkie funkcje, które oferuje Nextbase iQ.

Kolejną ciekawostką jest tak zwany tryb świadka. Funkcję aktywujemy głosowo, a nagrany obraz zapisywany jest w chmurze, a następne udostępniony kontaktom alarmowym lub wyznaczonym osobom. I to wszystko w czasie rzeczywistym! Co ciekawe, to znaczy, tak przeanalizowałem, urządzenie wcale nie musi łączyć się z Wi-Fi aby udostępniać nagrane materiały. Może wykorzystać w tym celu sieć 4G, co sprawia, że na przykład (chyba) będziemy mogli zamontować w kamerze kartę SIM. Oczywiście, Nextbase iQ posiada również moduł GPS, co sprawia, że będziemy mogli śledzić nasz pojazd.

Sprawdź również nasz ranking kamer samochodowych.

Model ten wyposażony jest w system trzech kamer, które działają również w ciemności wykorzystując w tym celu technologię podczerwieni. Kamera nagrywa więc obraz w rozdzielczości 4K zarówno z przodu, tyłu jak i z wnętrza pojazdu. Wideorejestrator – co już wspominałem – ma również możliwość udostępniania materiału wideo w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na Ziemi. O ile oczywiście będzie mieć połączenie z Internetem. Możemy również sterować głosowo funkcjami kamery, ale to nie jest nowością. Ciekawie wypada tryb obsługi (Valet Mode). Dzięki niemu Nextbase iQ będzie informować nas o pewnych sytuacjach po przekazaniu auta innym osobom. O jakich sytuacjach mowa? Zapewne zagłębimy się jeśli otrzymamy ten model do testów.

Kamera samochodowa oferująca szereg rozwiązań związanych z bezpieczeństwem

Nextbase iQ potrafi automatycznie powiadomić służby ratunkowe oraz przekazać dane lokalizacji oraz inne ważne informacje jeśli dojdzie do wypadku. Funkcja Driver Aware (DMS) ma za zadanie monitorować kierowcę by zapobiegać rozproszeniu uwagi bądź przysypianiu. Z kolei technologia ADAS ma monitorować drogę i ostrzegać kierowcę ze strony pojazdów i pieszych.

Na chwilę obecną nie znamy jeszcze ceny nowej kamery samochodowej marki Nextbase. Domyślam się, że tanio nie będzie, aczkolwiek technologie jakie ma oferować brzmią naprawdę imponująco.