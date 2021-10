Nie zgadniecie, co jest najczęściej wyszukiwanym hasłem w Bing

Google jest najpopularniejszą wyszukiwarką na świecie, jednak wielu użytkowników korzysta z usług innego narzędzia. Mowa tutaj o mniej popularnym Bing. Okazuje się, że najczęściej wyszukiwanym hasłem w tej wyszukiwarce jest coś bardzo nieoczywistego… a może przeciwnie?

Google dominuje na rynku

Wyszukiwarka Google jest najpopularniejszym narzędziem do wyszukiwania hasłem w Internecie. Gigant z Mountain View dominuje również na innych obszarach rynku. System Google Android jest najpopularniejszym systemem operacyjnym zasilającym nie tylko smartfony, ale również i tablety, czy telewizory.

Przeczytaj także: Jeśli tak będzie wyglądał tablet Google Pixel, to już go zamawiam!

Pomimo swoich sukcesów, Google ma również wiele za swoimi uszami. Wyszukiwarka śledzi ruchy swoich użytkowników, co nie podoba się wielu z nich. Na rynku znajdziemy wiele alternatyw, które przede wszystkim dbają o prywatność osób, które z nich korzystają. Nie są one jednak tak rozwinięte i przede wszystkim popularne.

Najczęściej wyszukiwane hasło w Bing? Chyba każdy się spodziewa

Bing to alternatywa dla Google. Wyszukiwarka jest popularna, jednak nie aż tak, jak ta należąca do firmy Alphabet Inc. Dominację przedsiębiorstwa z Mountain View na rynku zdaje się potwierdzać to, że to właśnie hasło „google” jest najczęściej wyszukiwaną frazą w wyszukiwarce Bing. Wyszukiwarka ta jest podstawowym narzędziem przeglądarki Microsoft Edge, której większość osób wykorzystuje do pobrania Google Chrome.

Jak mówi prawnik Alphabet Inc., Alfonso Lamadrid, ludzie nie są zmuszani do korzystania z Google. Jest to ich własny wybór. Rynek wyszukiwania ogólnego został zdominowany przez giganta, ponieważ jak mówi Lamadrid, aż 95% użytkowników wybiera Google nad innymi wyszukiwarkami. Statystyki przedstawione przez StatCounter potwierdzają, że Google ma aż 92% udziału na rynku wyszukiwarek, kiedy drugie Bing może pochwalić się jedynie 2,66 procenta.