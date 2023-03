Nie zgadniesz, gdzie Nokia uruchomi internet LTE

Mogłoby się wydawać, że połączenie z internetem w tych czasach jest dosłownie wszędzie. Otóż nie, ponieważ nie ma go na Księżycu, dlatego też Nokia uruchomi tam komunikację za pomocą standardu LTE, dzięki czemu kosmonauci będą mogli z niego korzystać i komunikować się między sobą i Ziemią.

Ludzkość wraca na Księżyc, dlatego też Nokia uruchomi tam LTE

Powrót ludzkości na Księżyc został zaplanowany na 2024 rok. Misja Artemis jest w fazie rozwoju, dlatego też stosuje się różne rozwiązania, które mają ułatwić lot na Srebrny Glob. Jak się okazuje, do końca tego roku, Nokia uruchomi LTE na Księżycu, co pozwoli na komunikację z kosmonautami i wiele więcej.

Na Księżycu, jeszcze w tym roku, ma pojawić się specjalistyczny sprzęt, który ma zapewnić komunikację LTE pomiędzy lądownikiem księżycowym a statkiem załogi Artemis, która wyruszy na ponowny podbój Srebrnego Globu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie również nie tylko normalne korzystanie z internetu, ale również wideo rozmowy z astronautami.

Internet LTE na Księżycu? Dzięki Nokii będzie to możliwe!

Firma przygotowuje Srebrny Glob na przyszłościowe misje

Misja Artemis 2 nie będzie jeszcze tą, która sprawi, że ludzka stopa ponownie stanie na Księżycu. Załoga będzie miała za zadanie okrążyć Srebrny Glob i wrócą na Ziemię. Dopiero w przyszłych projektach ludzkość dosłownie powróci na powierzchnię Księżyca. Aby być na to gotowym, Nokia uruchomi sieć LTE 4G na jego powierzchni jeszcze w tym roku.

Specjalistyczny sprzęt, który da łączność internetową na Naturalnym Ziemskim Satelicie, zostanie umieszczony na pokładzie lądownika Intuitive Machines Nova-C. Co ciekawe, urządzenie to nie będzie ogromne, ponieważ ma być to niewielki łazik. Ten “router” ma być odporny na warunki, które nie występują na naszej planecie (np. promieniowanie kosmiczne czy skrajne temperatury”. Na tę chwilę sieć będzie działać do 12 dni, co umożliwi komunikację między lądownikiem a łazikiem oraz zdalne sterowanie urządzenia z Ziemi.

Źródło: Nokia