Nintendo Switch króluje nad PlayStation. Świetne wyniki na rynku amerykańskim

Nintendo Switch to przenośna konsola do gier, która dalej bije rekordy popularności, zwłaszcza na rynku amerykańskim. Najnowsze dane potwierdzają, że urządzenie japońskiego producenta przebiło pod względem sprzedaży PlayStation 4 i stało się czwartą najlepiej sprzedającą się konsolą w historii amerykańskiego rynku!

Nintendo Switch wyprzedza PlayStation 4 pod względem sprzedanych egzemplarzy na rynku US

Przenośna konsola do gier Nintendo Switch zadebiutowała na rynku 2017 roku. Po 4 latach doczekała się odświeżenia w postaci modelu z panelem OLED. Od pięciu lat popularność konsoli nie maleje, a to ze względu na jej konstrukcję, gabaryty i możliwości. Urządzenie to można zabrać dosłownie wszędzie, można ją podpiąć do zewnętrznego ekranu i pozwala zarówno na grę solo, jak i ze znajomymi – czy to w trybie offline, czy online.

Nowa konsola zaoferuje ekran OLED i większą pojemność na dysku.

To wszystko sprawia, że konsola Nintendo Switch jest tak popularnym wyborem, zwłaszcza na rynku amerykańskim. W kwietniu przenośna konsola do gier osiągnęła najwyższy poziom sprzedaży jednostkowej na rynku amerykańskim. Okazuje się, że konsola sprzedaje się tak dobrze, że na liście wyprzedziła PlayStation 4 i stała się czwartą najlepiej sprzedającą się konsolą do gier wszech czasów w Ameryce.

Switch wkrótce znajdzie się na podium na liście wszech czasów?

Można śmiało powiedzieć, że amerykanie oszaleli na punkcie konsoli Nintendo Switch. W poprzednim miesiącu urządzenie osiągnęło najwyższy poziom sprzedaży jednostkowej na rynku amerykańskim w swojej historii. To jednak nie wszystko, ponieważ pod względem całkowitej sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych wyprzedziło również PlayStation 4!

Tym samym Nintendo Switch stało się czwartą najlepiej sprzedającą się konsolą wszech czasów w Stanach Zjednoczonych. W tym rankingu ustępuje tylko PlayStation 2, Xboxowi 360 i Nintendo Wii. Kultowa konsola Sony sprzedała się z nakładem 46,5 miliona sprzedanych egzemplarzy w USA. Xbox 360 został nabyty w liczbie 38,8 miliona egzemplarzy, a Nintendo Wii osiągnęło liczbę 30 milionów sprzedanych modeli. Dokładnej liczby sprzedanych modeli Switcha nie ma, ale wkrótce może się okazać, że to właśnie ten model będzie najchętniej kupowaną konsolą w historii marki na rynku US!

Źródło: The Verge