Nokia zrezygnuje z Androida? Smartfony zyskają nowy system?

Google Android to najpopularniejszy system operacyjny na świecie. Korzystają z niego zarówno smartfony, tablety i laptopy. Nokia, jeden z producentów, który wykorzystuje usługi „googlowskiego” systemu może wkrótce zmienić OS w swoich smartfonach. Na co? HarmonyOS od Huawei.

Nokia przesiądzie się na HarmonyOS?

Smartfony Nokia, od swojego powrotu na rynek korzystały z usług systemu Google Android. Jest to system czysty, bez zbędnych nakładek, które z czasem mogą zwalniać smartfon. Wydaje się jednak, że fiński producent smartfonów myśli nad zmianą systemu w swoich smartfonach. Chodzi tutaj o nowatorski system Huawei, HarmonyOS. Chęć korzystania z systemu wyraziły już takie firmy jak Meizu i Coolpad. Bardzo dużo wskazuje na to, że Nokia wkrótce dołączy do tego grona.

HarmonyOS to system, który został stworzony przez Huawei. Chiński producent zmuszony był do stworzenia własnego systemu operacyjnego i to się udało. OS zadebiutował oficjalnie ponad miesiąc temu, jednak w dalszym ciągu czekamy na zaimplementowanie go do urządzeń producenta. Nowe urządzenia Huawei będą od początku pracowały na nowym OS, w przypadku starszych modeli smartfonów czy tabletów będziemy mogli liczyć na aktualizację.

HarmonyOS trafi na nowe smartfony Nokii?

Na jakie smartfony Nokii trafiłby HarmonyOS?

Najnowsze plotki sugerują, że Nokia planuje wykorzystać HarmonyOS we flagowych modelach Nokia X60 i X60 Pro. Na tę chwilę mówi się, że z nowego systemu korzystać będą jedynie smartfony, które mają trafić na chiński rynek. Tym samym europejskie modele w dalszym ciągu pracowałyby na systemie Google. Niemniej jednak nie wolno wykluczać opcji, że w przyszłości wszystkie smartfony legendarnej marki będą pracować na systemie Huawei.

Przeczytaj także: Huawei P50 pokazany na oficjalnych renderach!

Chiński producent musiał stworzyć swój system, a wszystko za sprawą konfliktu na linii Huawei – rząd USA. Producent trafił na czarną listę po tym, jak został osądzony o szpiegowanie na rzecz chińskiej armii. Tym samym stracił dostęp do usług Google i wielu amerykańskich producentów zerwało z nimi umowę. Przez to też Huawei mocno stracił na udziale na rynku smartfonów.

Czy kontrakt z Nokią będzie ich pierwszym krokiem w powrocie na szczyt?