55 proc. Amerykanów chciało by zniknąć z sieci. Ciekawe wyniki badań NordVPN!

Internet stał się naszą codziennością. Dostęp do niego ma praktycznie każdy człowiek na świecie. NordVPN przeprowadził badanie, w którym wzięło udział 1002 Amerykanów. Grupa ta miała reprezentować ok. 90 proc. wszystkich obywateli tego kraju. Wyniki badania są bardzo ciekawe.

Ponad połowa ankietowanych przez NordVPN stwierdziła, że chętnie zniknęłaby z internetu

Kiedy Internet dopiero raczkował, nikt nie miał pojęcia, że stanie on się tak potężnym narzędziem i nieodłącznym elementem naszego życia. Znajdziemy w nim wszystko – od pracy, po rozrywkę, kończąc na zakupach. Wielu z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez podłączenia do sieci. NordVPN postanowił przeprowadzić badania odnośnie do funkcjonowania w czasach, w których internet odgrywa tak ważną rolę.

W badaniu przeprowadzonym przez NordVPN wzięło 1002 Amerykanów, którzy mieli reprezentować 90 proc. społeczeństwa. Okazuje się, że 55 proc. z ankietowanych bardzo chętnie zniknęłoby z internetu i wróciło do czasów, kiedy tego narzędzia jeszcze nie było! Głównym powodem tego jest brak zaufania w sieci. Na kolejnym miejscu znalazła się obawa przed zhakowaniem. 18 proc. ankietowanych stwierdziło, że lepiej, gdyby internetu w ogóle nie było, a 8 proc. z nich przyznało, że z niego nie korzysta.

Co chcieliby ankietowani usunąć z internetu?

Badający wypowiedzieli się również na temat tego, jakie konkretnie dane chcieliby usunąć z sieci. 53 proc. z nich odpowiedziała, że są to informacje finansowe, 26 proc. opowiedziało się za wstydliwymi momentami, również 26 proc. stwierdziło, że chcieliby usunąć stare profile społecznościowe/randkowe. 24. proc ankietowanych stwierdziło, że chcieliby pozbyć się niepochlebnych filmów/zdjęć, a 23 proc. historię ich zatrudnienia.

46 proc. ludzi, którzy wzięli udział w badaniu NordVPN, stwierdziło, że nie ufają nikomu i niczemu, co znajduje się w internecie, a 46 proc. z ankietowanych powiedziało, że nie widzą oni powodu, dlaczego ich dane miałyby znajdować się w sieci. 42 proc. z badanych potwierdziło obawę przed hakerami. Ciekawe jest również to, że 31 proc. osób, które brały udział badaniu, powiedziały, że zapłaciłoby za anonimowość w sieci 100 USD. 12 proc. z nich stwierdziło, że zapłaciłoby między 101-500 USD, 8 proc. 500 do 1000 USD, a 3 proc. zapłaciłoby więcej niż 1000 USD, by zostać anonimowym w sieci.

Źródło: NordVPN