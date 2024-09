Z czym kojarzy Ci się ta marka? Oczywiście, z jeansami. Tym razem mowa o czymś innym, gdyż pojawiła się nowa kolekcja t-shirtów Levi’s przygotowana wspólnie z Oasis. Jedno jest pewne. Fani tego zespołu będą zachwyceni!

Znasz utwór Wonderwall? Oczywiście, że znasz. A jeśli teraz nie kojarzysz, kliknij w link aby go posłuchać. Jestem pewny, że chociaż raz w życiu miałeś okazję zanucić pod nosem „I don’t believe that anybody feels the way I do about you now„.

Nowa kolekcja t-shirtów Levi’s z Oasis. Znasz ich doskonale

Levi’s lubi różne kolaboracje. Nie tak dawno pisałem o jednej z nich. Mowa o Levi’s x McLaren Racing, która nawiązuje do motorsportu. Tym razem kierujemy się w stronę kultury, a konkretnie muzyki, bowiem na ponad stuletnia ikona, a więc marka Levi’s zaprezentowała nową kolekcję t-shirtów przygotowaną we współpracy z Oasis, brytyjskim zespołem rockowym pochodzącym z Manchesteru.

Marka Levi’s towarzyszyła przez cały swój okres działalności rozkwitowi najważniejszych ruchów muzycznych – od punku po Britpop. Jeśli i Ty doświadczasz nostalgii za muzyką, stylem oraz duchem tamtych czasów, możesz w pewnym sensie przenieść się w niezapomniane chwile. Pomoże Ci w tym nowa kolekcja t-shirtów, która ma „za zadanie” oddać hołd legendarnemu zespołowi Oasis.

Jak wyglądają nowe koszulki Levi’s?

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że jest to limitowana kolekcja, chociaż nadal dostępna na levi.com. Ich cechą szczególną jest czerń i biel. Dlaczego producent zdecydował się na takie kolory? Chodziło o surowy, pełen energii klimat rockowej sceny Manchesteru. Jeśli połączymy klasyczne, archiwalne grafiki grupy Oasis z nowoczesnymi technikami druku oraz prania, otrzymamy koszulki, które cechują się autentycznym, vintage’owym wyglądem. Zgadzacie się?

Jeśli świętujesz 30-tą rocznicę wydania debiutanckiego albumu Oasis jakim jest „Definitely Maybe”, będziesz zachwycony nową kolekcją koszulek. Szczególnie, że możesz na nich zobaczyć kultowe logo Decca, boiska Maine Road czy Union Jack, który zdobił pierwsze oficjalne koszulki tego zespołu. Nie sposób nie wspomnieć również o detalach takich jak metki inspirowane latami 90-tymi, które dodają unikalnego charakteru.

Brzmi ciekawie? Pewnie, że tak! Jeśli masz ochotę „zdobyć” taką koszulkę, musisz odwiedzić stronę producenta. Wyżej podałem link, który prowadzi prosto do sklepu z koszulkami, o których mowa w tej publikacji.