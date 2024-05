Nowa kolekcja wiosna-lato 2024 HERSE. Stylowo i z klasą.

Kilka dni temu została zaprezentowana nowa kolekcja wiosna-lato 2024 HERSE. Marka wierna swoim korzeniom i tradycjom zabrała modeli na piękne i stylowe ulice Warszawy, a my możemy podziwiać ciekawy efekt pracy hiszpańskiego fotografa mody.

Francisco Gonzalez Calderonem przygotował dla marki HERSE wiele zdjęć modeli – Wiktorii Wandy Zielińskiej, Macieja Zielińskiego oraz Conrado Moreno Szypowskiego, którzy zaprezentowali najnowszą kolekcję wiosna-lato 2024. Warto zauważyć, że fotograf sprawił, że mogliśmy spojrzeć na Warszawę nieco inaczej, gdyż przecież jest to artysta z innego kraju. Perspektywa, jaką zaprezentował Francisco Gonzalez jest pozbawiona świadomości lokalnych kontekstów kulturowych, a przy okazji pozwoliła uchwycić unikalny charakter Warszawy. Bohaterowie sesji odwiedzają piękne, warszawskie lokalizacje, niczym turyści, którzy podziwiają malownicze miejsca na mapie stolicy Polski.

Nowa kolekcja, którą widzimy dotyczy odzieży zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Widzimy tam stonowane elementy, które przeplatają się z wyrazistymi wzorami. Paleta barw przywodzi na myśl pełne kwiatów parki oraz ogrody. Wszystko to wygląda bardzo dobrze. Zapewne myślicie tak samo patrząc na zdjęcia autorstwa hiszpańskiego fotografa. Jeśli chcecie zobaczyć całą kolekcję, odwiedźcie stronę Herse.com.

W najnowszej kolekcji HERSE odnaleźć można elementy inspirowane zarówno lokalnymi tradycjami, jak i nowatorskimi trendami, które z niewymuszoną lekkością przeplatają ze sobą „to co było” z „tym co jest”. Wyszukane tkaniny, klasyczne wzornictwo i nowoczesne akcenty sprawiają, że ubrania są zarówno eleganckie, jak i uniwersalne, przemawiając do szerokiego grona odbiorców na całym świecie. Ta eksploracja uniwersalnych wartości i estetyki podkreśla również międzynarodowe aspiracje marki, która głęboko wierzy w to, że polski rodowód to powód do dumy.

Paweł Bober, prezes zarządu HERSE.