Od wielu lat nowa odsłona Call of Duty pojawiała się co roku. Po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft sugerowano, że harmonogram ten zostanie zmieniony. Plotki sugerują, że decyzja została już podjęta i w przyszłym roku nie zobaczymy nowego CODa. Otrzymamy jednak grę F2P!

Nowe Call of Duty dopiero w 2024 roku

Microsoft kilka tygodni temu przejął Activision Blizzards za rekordową sumę 69 miliardów dolarów. Po tak gigantycznym ruchu miłośnicy gier wydawcy zaczęli zastanawiać się, czy przejęcie wpłynie na częstotliwość wydawania gier. Okazuje się, że tak. Jason Schreier z Bloomberga zdradza, że Microsoft zaczyna działać i sugeruje, że seria Call of Duty nie będzie pojawiać się co roku.

Na wprowadzenie zmian nie musieliśmy długo czekać. Nowy właściciel Activision Blizzard zdecydował, że najpopularniejsza seria od Activision nie będzie pojawiać się co roku. Oznacza to, że w 2023 roku nie zobaczymy tytułu AAA z serii Call of Duty. Gra, nad którą pracowało Treyarch, miała zostać zaprezentowana w przyszłym roku, jednak tak prawdopodobnie się nie stanie. Jej premiera została opóźniona.

Nowy COD nie pojawi się w 2023 roku. Co dostaniemy w zamian? 26

Microsoft wprowadza swoje zmiany

Nowa polityka wprowadzona do Activision przez Microsoft może okazać się bardzo dobrym ruchem. Ostatnie gry z serii Call of Duty nie zostały zbyt dobrze przyjęte przez społeczność graczy, jak i recenzentów. Tytuły miały sporo błędów, a sama rozgrywka pozostawia wiele do życzenia. Dodatkowy rok prac nad grą może przynieść pożądane efekty, a studio, które nad nią pracuje, nie będzie musiało ścigać się z terminami. To nigdy nie wychodzi dobrze.

Lukę, która pojawi się w 2023 roku, wypełnią dwie zapowiedziane już gry. Mowa tutaj o Modern Warfare 2 oraz Call of Duty Warzone 2. To jednak nie wszystko, ponieważ sugeruje się, że Treyarch pracuje nad innym tytułem F2P, który ma nie być związany z serią Warzone. Gra ta miałaby się pojawić właśnie w przyszłym roku.

Źródło: Bloomberg