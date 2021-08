Nie chcę absolutnie nikogo straszyć, ale zbliża się wrzesień, a później, wiadomo – nawet nie zdążymy mrugnąć, a „odwiedzi” nas jesień. W takim przypadku przydadzą się nowe dresy Levi’s Red Tab, które pasują zarówno mężczyznom jak i kobietom!

Jedna z ciekawostek, która dotyczy kolekcji to właśnie to, że będziecie mogli kupić takie same dresy dla siebie i wybranki życiowej. Producent chwali się, że nowość jest wykonana z bardzo miękkiego i wytrzymałego materiału. To sprawia, że nowe dresy Levi’s Red Tab będą rozciągliwe i przytulne zarazem. Oczywiście ich design ma sprawić, że będziemy się w nich dobrze czuli. Mało tego! Będziemy się świetnie prezentowali również podczas wyjścia z domu. Sam nie wiem. Jak dla mnie tego typu ubiór ma być wygodny, a nie atrakcyjny wizualnie. Jak widać, projektanci Levi’s mieli odmienne zdanie.

“Chcieliśmy stworzyć nowe, wygodne i codzienne dresy dla każdego. Inspirowaliśmy się modelami znalezionymi w naszym archiwum, z klimatem i stylem rodem z lat 90-ch, o luźniejszych proporcjach i stylu, którym nadaliśmy charakteru współczesności. Są wygodne i przytulne, idealne do noszenia po domu i na zewnątrz. Udało nam się uchwycić jakość, wygodę i styl w jednym,” mówi Karyn Hillman, Chief Product Officer w Levi’s.

Nowe dresy Levi’s Red Tab na sezon jesień/zima 2021

Przeglądając ubrania, które wchodzą w skład kolekcji możemy śmiało stwierdzić, że Red Tab Sweats Crew, Red Tab Sweats Hoodie, Red Tab Sweats Zip Hoodie, Red Tab SweatPant oraz Sweatshort „ubiorą” nas od stóp do głów. Każdy z produktów wykonano z bawełny French Terry i jest dostępna w bardzo szerokiej gamie barw i wzorów. Można je więc dowolnie łączyć, by tworzyć ciekawe kombinacje. Warto dodać, że nowe dresy Levi’s Red Tab nawiązują delikatnie do stylu vintage. Oczywiście, wszyscy dobrze wiemy, że tego typu ubiór to mega wygoda. Nie inaczej jest w tym przypadku. Producent zdecydował się na większą gramaturę materiału, co sprawia, że forma zostaje klasyczna. Z kolei wspomniany duży wybór kolorów sprawia, że każdy z nas zyska nowoczesny look.

Przy okazji zachęcam do sprawdzenia innych artykułów z kategorii moda męska.