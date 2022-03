Nowe plany PS Plus! Sony odpowiada na Xbox Game Pass!

Abonament Xbox Game Pass od Microsoftu cieszy się dużą popularnością wśród graczy. Skorzystać z takiej usługi nie mogli posiadacze konsol PlayStation, jednak teraz to się zmieniło. Sony przedstawiło nowe plany PS Plus, które w ramach abonamentu pozwolą na granie w kilkaset gier! Poznaliśmy wszelkie szczegóły na temat nowych usług!

Sony uruchamia swojego Game Pasa!

Śmiało można napisać, że Xbox Game Pass to jeden z największych sukcesów Microsoftu w ostatnich latach. Subskrypcja, która pozwala grać w ogromną bibliotekę gier, jest bardzo popularna zarówno wśród posiadaczy konsol Xbox, jak i komputerów PC. Była to również zdecydowana przewaga nad Sony, które nie posiadało tego typu usługi w swojej ofercie.

Przeczytaj także: Resident Evil Village roku trafi do Xbox Game Pass?

To się jednak zmieniło. Sony poinformowało o uruchomieniu nowych usług, które dadzą dostęp posiadaczom konsol PlayStation do biblioteki gier. Japoński gigant w końcu uruchomił swoją odpowiedź na Xbox Game Pass. Nowe PS Plus jest połączeniem dwóch usług – PS Now i PS Plus. Producent przedstawił wszystkie szczegóły.

PS Plus w trzech różnych wersjach! Dostęp do 700 gier!

Sony uruchomiło swoją usługę, która daje użytkownikom dostęp do setek gier po opłaceniu miesięcznego, kwartalnego lub rocznego abonamentu. Nowa usługa podzielona jest na dwie części. Mamy tutaj PlayStation Plus Essential, które oferuje wszystko to samo, co dawało PS Plus. Mowa tutaj o możliwości rozgrywki online, kilku darmowych tytułów co miesiąc, rabaty i przechowywanie zapisów gier w chmurze. Ten pakiet został wyceniony na 8,99 EUR.

Kolejny, bardziej rozwiniętym programem jest PlayStation Extra. Pakiet ten oferuje wszystko to, co wyżej wspomniany Essential, jednak posiada bardzo ważną zmianę, która zmienia praktycznie wszystko. Osoby, które zdecydują się na zakup tego pakietu, zyskają dostęp do 400 gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. Cena tego abonamentu to 13,99 EUR miesięcznie. To jednak nie wszystko!

Nowe plany PS Plus! Sony odpowiada na Xbox Game Pass! 27

Ostatnim i najbardziej bogatym pakietem jest PS Plus Premium. Pakiet ten kosztuje 17,99 USD i łączy w sobie wszystko to, co dwa „gorsze” pakiety oraz dostęp do 340 dodatkowych gier, w tym wybranych tytułów na PS3 przesyłanych strumieniowo. Co więcej, gracze zyskają także dostęp do katalogów z grami na PS, PS2 i PSP! Decydując się na zakup tego pakietu, zyskujemy możliwość grania w ponad 700 tytułów! Warto również zaznaczyć, że osoby, które wybiorą ten abonament, będą miały dostęp do ograniczonych czasowo próbnych wersji gier.

Sony przygotowało fajną promocję, ponieważ w momencie premiery nowych planów PS Plus będziemy mogli zagrać w takie gry jak np. Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales czy Mortal Kombat 11. Różnicą między nową usługą Sony, a Xbox Game Pass będzie to, że japoński gigant nie będzie udostępniał gier swojego studia abonentom w dniu ich premiery, co dla wielu może być potężnym minusem.

Szczegóły nowych pakietów PS Plus

PlayStation Plus Essential:

Możliwość pobrania dwóch gier miesięcznie

Zniżki

Dostęp do gry sieciowej

Możliwość przechowywania zapisów z gier w chmurze

Cena: €8.99 miesięcznie / €24.99 kwartalnie / €59.99 rocznie

PlayStation Plus Extra:

Wszystko, co oferuje PS Plus Essential

Dostęp do 400 gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, w tym największe hity PlayStation Studios i innych producentów.

Cena: Cena: €13.99 miesięcznie / €39.99 kwartalnie / €99.99 rocznie

PlayStation Plus Premium

Wszystko, co oferują pakiety Essential i Extra

Dostęp do dodatkowych 340 tytułów, łącznie z grami na PS, PS2, PS3 i PSP za pośrednictwem strumieniowego przesyłania w chmurze, jak i pobierania na dysk,

Możliwość streamowania gier z poprzednich generacji konsol Sony, które dostępne są na rynkach, na których udostępnione zostało PS Now. Pakiet ten pozwala na streamowanie gier na konsole PS4 i PS5 oraz komputery PC,

Dostęp do czasowo ograniczonych wersji próbnych gier, co pozwala sprawdzać tytuły przed zakupem,

Cena: Cena: €16.99 miesięcznie / €49.99 kwartalnie / €119.99 rocznie

Zmiany w usłudze PS Plus Sony wprowadzi w czerwcu i właśnie od tego momentu nowe pakiety będą dostępne. A wy, na który pakiet odświeżonej usługi PlayStation Plus się zdecydujecie?

Źródło: Sony