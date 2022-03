Resident Evil Village roku trafi do Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass posiada bardzo ciekawą bibliotekę, która rozrasta się z dnia na dzień. Okazuje się, że wkrótce do abonentów może trafić jedna z najlepszych gier poprzedniego roku. Nieoficjalnie mówi się, że posiadacze subskrypcji już niedługo zagrają w Resident Evil Village!

Xbox Game Pass znowu rozpieści graczy?

W ostatnim czasie subskrybenci Xbox Game Pass mają sporo radości. W poprzednim miesiącu do biblioteki usługi Microsoftu trafiło Marvel’s Guardians of the Galaxy, a teraz plotki mówią o kolejnym wielki tytule. Okazuje się, że osoby, które płacą abonament XGP, wkrótce będą mogły zagrać w Resident Evil Village.

Resident Evil Village to jedna z najlepszych gier, jakie wyszły w 2021 roku. Tytuł Capcom od samego początku zbierał bardzo dobre recenzje. Jego średnia punktów przyznanych przez recenzentów to 84 punkty na 100. Gracze oceniali horror survival bardzo podobnie, ponieważ średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 8.5 na 10 punktów!

Źródło: XGP.pl

Resident Evil Village trafi do abonamentu Microsoft?

O tym, że Resident Evil Village może trafić do Xbox Game Pass, poinformowała redakcja xgp.pl. Na platformie Microsoftu trwa właśnie promocja, która obejmuje również grę Capcomu. Na stronie tytułu wisiała jednak informacja, że gra będzie dostępna „w ramach Xbox Game Pass”. Po kilku chwilach oznaczenie to zniknęło, jednak w sieci nie ginie nic.

Co prawda mógłby to być zwykły błąd na stronie, jednak tego typu spoilery nie raz zdarzały się w branży gier. Później okazywały się prawda, więc można tego typu informacja może sugerować, że Resident Evil Village rzeczywiście trafi do Xbox Game Pass. Jeśli tak się stanie, to XGP zyska kolejny, bardzo mocny tytuł.

