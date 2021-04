NVIDIA GeForce RTX 3050 i RTX 3050 Ti – poznaliśmy wydajność układów

Wszyscy czekamy na premierę kart graficznych RTX 3070 i RTX 3080, które wkrótce mają do nas trafić. W międzyczasie w sieci pojawiły się informacje na temat wydajności i specyfikacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3050 Ti. Co będą oferowały nowe laptopowe układy „Zielonych”?

Jakiej specyfikacji możemy oczekiwać od układów NVIDIA GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3050 Ti?

Portal Notebookcheck przedstawił szczegółowe informacje na temat nowych laptopowych układów od Nvidii, które wkrótce mają pojawić się w przenośnych komputerach. Według danych, karta NVIDIA GeForce RTX 3050 ma zostać wyposażona w 2048 rdzeni CUDA, natomiast wersja GeFroce RTX 3050 Ti ma ich mieć 2560. Oba modele mają korzystać z tego samego układ GPU GA107. Co prawda układ ten jest budżetową wersją, jednak na pokładzie znajdziemy rdzenie RT i Tensor. W przypadku modelu RTX 3050 taktowanie boost w momencie najwyższego poboru mocy będzie wynosiło 1740 Mhz. Ma to generować do 7,2 TFLOP mocy obliczeniowej. Wersja Ti ma gwarantować wydajność 8,7 TFLOP.

Oba modele karty graficznej z serii RTX 3050 mają oferować taką samą konfigurację jeśli chodzi o ilość pamięci. Na pokładzie znajdziemy 4 GB GDDR6 i 128-bitową magistralę. Taktowanie pamięci w obu GPU będzie wynosić 5,5 GHz, co sugeruje, że maksymalna rozdzielczość obsługiwana przez RTX 3050 i RTX 3050 Ti to 1080p.

Szczegółowe informacje na temat nowych kart przedstawił portal Notebookcheck.

Jak oba modele prezentują się pod względem wydajności?

Notebookcheck podał również informacje na temat wydajności nowych lapotpowych układów od Nvidii. Z wykresów możemy wyczytać, że karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050 Ti w grach będzie bardziej wydajna. Wersja Ti w benchmarku 3DMark Time Spy będzie o 9% szybsza niż model Nvidia GeForce RTX 3050. W przypadku gry Shadow of the Tomb Raider będzie to od 15% do 41%. Odpowiednio w ustawieniach ultra i medium. Nie znana jest jednak rozdzielczość w jakiej gry były uruchamiane.

Na większą ilość informacji będzie musieli jeszcze trochę poczekać. Nie znamy jeszcze szczegółów na jakiej platformie testowej wykonywane były benchmarki oraz żadnych danych porównawczych z innymi układami.