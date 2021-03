Nvidia GeForce RTX 3070 Ti będzie dostępna w dwóch wersjach?

NVidia szykuje się do premiery nowych kart z serii RTX 3000. Co chwila trafiają do nas nowe informacje na temat modeli Nvidia GeForce RTX 3070 Ti i RTX 3080 Ti. Okazuje się, że producent może przygotować dwie wersje tej pierwszej.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti w dwóch wersjach?

Nowa karta graficzna GeForce RTX 3070 Ti ma zadebiutować w maju. Według najnowszych informacji model ten może być dostępny w dwóch wariantach. Oba modele mają posiadać pamięć taktowaną na 19 Gbps. GPU będzie korzystało z układu GA104-400. Początkowo GeForce RTX 3070 Ti miała mieć 8 GB RAM. Jednak najnowsze przecieki mówią o tym, że na rynku pojawi się także mocniejsza wersja – z 16 GB pamięci GDDR6.

Po informacji z wczoraj, która mówiła, że premiera Nvidia GeForce RTX 3080 Ti zostanie opóźniona, wieści o dwóch modelach RTX 3070 Ti są bardzo pozytywne. Model RTX 3070 Ti dostępny w dwóch wariantach to większy wybór dla osób, które planują kupić nową kartę „Zielonych”.

Co będzie oferować model?

To co wiemy o karcie graficznej GeForce RTX 3070 Ti to fakt, że będzie ona wyposażona w mechanizm blokujący kopanie kryptowalut. Co to oznacza? Zdecydowanie lepszą odstępność dla osób, które nie zajmują się kopaniem elektrycznej waluty. GPU ma posiadać pamięć Micron GDDR6X (MT61K256M32E-19G) z taktowaniem 19 Gbps, co przełoży się na zdecydowanie większą moc przerobową układu.

Serwis VideoCardz udostępnił grafikę, która przedstawia co wiemy o najnowszych kartach graficznych Nvidia z serii RTX 3000.