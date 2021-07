O ironio! Testy potwierdziły, że pirat działa lepiej niż oryginalna gra

Największą zmorą producentów gier są piraci, którzy łamią zabezpieczenia gier i udostępniają je w sieci. Jeśli to można nazwać koszmarem producentów, to jak określić sytuację, w której to spiracona gra działa lepiej i płynniej niż oryginalny tytuł? Z takim stanem rzeczy mierzą się twórcy Resident Evil Village.

Resident Evil Village to jeden z najlepszych tytułów serii

Resident Evil Village to horror, który od początku zbiera bardzo dobre recenzje. Gra oferuje rozgrywkę na wysokim poziomie, a sama fabuła tytułu jest wciągająca. Gracze czekają teraz na DLC, które jeszcze bardziej rozszerzą wątek fabularny. Na duże uznanie zasługuje także silnik rozgrywki, który daje wiele radości z gry.

Przeczytaj także: EA przeprasza za wpadkę z FIFA 22. O co chodzi?

Producent gry wykorzystał w swojej produkcji silnik RE Engine, który świetnie zoptymalizował tytuł zarówno pod nowe, jak i stare generacje konsol. W przypadku PS4 i Xbox One możemy liczyć na rozgrywkę w ponad 30 klatkach na sekundę. O ile gra na konsole działała bardzo dobrze, to gracze PC nie mogli powiedzieć tego samego.

Winowajcą… oprogramowanie antypirackie?

Gracze PC, którzy zdecydowali się na zakup Resident Evil Village, skarżyli się na gwałtowne spadki klatek. W pewnych momentach ilość klatek spadała nawet do zera. Co więc stanowi problem? Według wielu graczy problem optymalizacji gry leży w systemie antypirackim Denuvo. Już przy innych grach pojawiały się głosy, że to właśnie to oprogramowanie mocno zaniża płynność gry.

Ekipa Digital Foundry postanowiła sprawdzić tę teorię. Po ściągnięciu cracka i spiraceniu gry odpalili Resident Evil Village i okazało się, że gra pozbawiona antypirackiego oprogramowania działa zdecydowanie płynniej! Momenty, w których klatki spadają, zostały wyeliminowane, a w niektórych momentach tytuł działa z większą ilością klatek.

Okazuje się jednak, że Denuvo nie jest jedynym problemem. Capcom, producent gry, zainstalował jeszcze jedną warstwę zabezpieczeń, która mocno obciąża komputer podczas rozgrywki. Tym sposobem gra ma problemy z optymalizacją.

Jak do tego wszystkiego odniesie się producent gry? Na razie Capcom nie skomentował sprawy.