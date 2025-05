Oczyszczacze powietrza Dreame niebawem w sprzedaży!

Marka Dreame od lat pokazuje, że wie, jak łączyć technologię z codzienną wygodą. Po sukcesach w segmencie urządzeń do sprzątania, czas na coś nowego – oczyszczacze powietrza Dreame. I to nie byle jakie, bo PM10 i PM20 to sprzęty, które mają sprawić, że oddech stanie się naprawdę pełny i swobodny. Wszystko to dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, które nie tylko filtrują powietrze, ale robią to z pomysłem i wysoką skutecznością.

Oczyszczacze powietrza Dreame PM10 i PM20.

Skuteczna walka z niewidocznymi zagrożeniami

Oczyszczacze powietrza Dreame PM10 oraz PM20 wyposażone są w wielowarstwowe filtry, które radzą sobie z drobnoustrojami, alergenami i cząsteczkami o rozmiarze nawet 0,3 mikrona. Dzięki temu skutecznie wyłapują wszystko, co szkodzi naszej kondycji i samopoczuciu. Co więcej, czujniki 7D monitorują jakość powietrza na bieżąco i dostosowują pracę urządzenia do aktualnych potrzeb. Nie musisz się więc martwić – sprzęt sam wie, kiedy działać bardziej intensywnie, a kiedy może sobie odpuścić.

Oczyszczacze powietrza Dreame PM10 i PM20.

Inteligentne dostosowanie do Twojego domu

Dreame nie postawiło na prostą automatykę. W modelach PM10 i PM20 zastosowano radar fal milimetrowych, który śledzi ruch domowników i kieruje nawiew tam, gdzie jest potrzebny – na przykład między dwie osoby siedzące w salonie. To robi różnicę, bo powietrze nie jest dmuchane w jedno miejsce, a rozprowadzane tak, by wszystkim było komfortowo. W dodatku nawiew jest dwustronny, co dodatkowo poprawia cyrkulację i jakość powietrza w całym pomieszczeniu.

Więcej niż oczyszczacz – wielofunkcyjny sprzęt dla domu

Co ciekawe, oczyszczacze powietrza Dreame to nie tylko filtry. Model PM20 potrafi również podgrzewać powietrze, a oba modele działają jak wentylatory, dając ulgę podczas upałów. Takie połączenie funkcji sprawia, że sprzęt staje się nie tylko praktyczny, ale i niezbędny przez cały rok, niezależnie od pogody.

Oczyszczacze powietrza Dreame PM10 i PM20.

Dreame – marka, która idzie naprzód

Marka Dreame startowała w 2017 roku z jasnym celem: chciała tworzyć urządzenia, które realnie poprawiają codzienne życie. I choć inżynierowie zaczęli od robotów sprzątających, dziś ich portfolio jest o wiele szersze. Beauty, roboty koszące trawę, a teraz oczyszczacze powietrza. Dreame konsekwentnie rozwija swoje technologie i nie boi się nowych wyzwań.

Kiedy będą dostępne nowe oczyszczacze powietrza Dreame?

Modele PM10 oraz PM20 pojawią się w sprzedaży już od 29 maja 2025 roku. Warto sięgnąć po nie jako realną odpowiedź na problemy z jakością powietrza w naszych domach. Co ciekawe, można je już znaleźć w popularnych elektromarketach. Ile kosztuje? Przykładowo Dreame PM10 kosztuje niecałe 3280 zł. Model Dreame PM20 dziś wyceniono na około 3800 zł.

Jeśli więc czujesz, że w domu czasem oddychasz jak w mieście bez drzew, Dreame może Ci pomóc. Nie musisz już siedzieć i narzekać na smog czy alergeny – teraz technologia robi to za Ciebie. No i nie oszukujmy się, fajnie mieć sprzęt, który działa sprytnie i jeszcze dobrze wygląda. A jak do tego dołożysz opcję chłodzenia albo grzania, to masz sprzęt, który nie znudzi się przez lata. Więc czemu nie?

Przy okazji sprawdź nasz test Dreame H15 Pro.