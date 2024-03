Okazja! Xbox Series X 600 zł taniej, a S o połowę tańszy!

Chyba takiej okazji już nie będzie! Xbox Series X 600 zł taniej, a słabszy, choć w dalszym ciągu świetny Xbox Series S w cenie lekko ponad 650 PLN? I to wszystko w oficjalnym sklepie MS Store! Jest jednak jeden haczyk!

Xbox Series X 600 zł taniej! Świetna okazja w MS Store

Jeśli od jakiegoś czasu szukaliście świetnej okazji do zakupu konsoli, jednak ceny obecnej generacji was odstraszały, to chyba nie będzie lepszej okazji! W brytyjskim MS Store pojawiła się niezwykle ciekawa oferta na fabrycznie odnowione recertyfikowane konsole Xbox Series X i S. Przeceny są ogromne, ponieważ mocniejszą konsolę możecie kupić o ok. 600 złotych taniej!

Xbox Series X to ten mocniejszy wariant z dwóch oferowanych, jeśli jednak 1300 złotych to dla was za dużo, a chcecie kupić konsolę nowej generacji, to Xbox Series S możecie kupić już za nieco ponad 600 złotych! Tak, Series S w brytyjskim MS Store jest o połowę tańszy od nowego urządzenia! Chyba warto się skusić!

Odnowione i z certyfikatem! Grzech nie skorzystać!

Informację o tak świetnej okazji podał serwis Łowcy Okazji. Fabrycznie odnowione i recertyfikowane konsole najnowszej generacji Microsoft Xbox dostępne są w naprawdę okazyjnych cenach. Nominalnie Xbox Series X z napędem optycznym w brytyjskim MS Store dostępny jest w cenie ok. 1600 złotych, jednak dzięki kartom podarunkowym jesteśmy w stanie zbić tę cenę do ok. 1350 złotych! Tak samo jest w przypadku Series S, który po zasileniu konta kartami podarunkowymi kosztować nas będzie ok. 670 zł zamiast ok. 820 PLN!

Takich okazji na zakup nowej generacji konsol Xbox może już nie być! Fot. MenWorld

Na zakup Xbox Series X w najlepszej cenie potrzebujemy więc 12 kart po 25 GPB oraz dwóch kart po 15 GBP. W przypadku Series S jest to 6×25 GBP i 1×15 GBP. Przesyłka kurierem do Polski jest darmowa, a cena zawiera już VAT. Trzeba jednak pamiętać, aby w adresie rozliczeniowym podać brytyjski, a w wysyłce swój polski adres.

Źródło: lowcygier.pl