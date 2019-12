Omega Seamaster Diver 300M 007 Bond Edition to nowy zegarek Bonda

W kwietniu 2020 pojawi się nowy film z agentem Jej Królewskiej Mości pt. “Nie czas umierać”. Dziś wiemy jaki zegarek będzie nosił James Bond. Zapewne domyślacie się kto będzie producentem. Niezmiennie, od 1995 roku, kiedy do kin wszedł GoldenEye jest to ta sama firma. Na nadgarstku 007 pojawi się Omega Seamaster Diver 300M 007 Bond Edition.

Poznajcie nowy zegarek agenta 007. Oto Omega Seamaster Diver 300M 007 Bond Edition

Zwiastun dwudziestego piątego filmu z serii James Bond pojawił się jakiś czas temu na YouTube. Zobaczyliśmy między innymi piękne aktorki, a także luksusowe samochody. Po raz kolejny 007 będzie poruszał się autami marki Aston Martin. Wiemy już jaki zegarek będzie zdobił nadgarstek Bonda. Będzie to po raz kolejny produkt marki Omega. Warto dodać, że po raz pierwszy, podczas filmu GoldenEye Pierce Brosnan, czyli filmowy Bond używał modelu Seamaster Quartz Professional Diver 300M. Dziś, prawie dwadzieścia pięć lat później 007 będzie używał zegarka Omega Seamaster Diver 300M 007 Bond Edition. Jak widać, seria Seamaster jest z Bondem już bardzo długi czas. Co ciekawe, podczas Casino Royale dziewczyna 007, czyli Vesper Lynd myślała, ze James nosi zegarek firmy Rolex. Oczywiście był to błąd.

Ciekawostki na temat nowego zegarka agenta 007

Przyglądając się bliżej nowemu modelowi, jaki będzie posiadać Bond w 25 filmie tej serii możemy zauważyć nie tylko tytanową kopertę. Odwracając zegarek możemy zobaczyć ciąg cyfr, które, rzecz jasna nie są przypadkowe. 0552 oznacza kod jednostki Marynarki Wojennej, natomiast 923 7697 opisuje model do nurkowania. Idąc dalej widzimy literę A, która informuje nas o tym, że jest to zegarek z zakręcaną koronką. 007 nie trzeba nikomu opisywać. Mowa oczywiście o licencji na zabijanie. Z kolei ostatnie dwie cyfry, a więc 62 to nawiązanie do roku 1962, kiedy to po raz pierwszy zobaczyliśmy film z serii James Bond. Mowa o “Doktor No”.

Zagłębiając się dalej w kwestie techniczne zegarka Omega Seamaster Diver 300M 007 Bond Edition dowiadujemy się, że będzie on wyposażony w mechanizm z automatycznym naciągiem, a także wychwytem współosiowym Co-Axial. Kolorystyka również nie jest przypadkowa. Wybrano na przykład brązowy, aluminiowy bezel, który nawiązuje do stylistyki retro. Z kolei strzałka na deklu i cyferblacie symbolizowała swego czasu należność do Brytyjskich Sił Zbrojnych.

Nowy zegarek Bonda

To już ostatni odcinek, kiedy to w rolę agenta 007 wciela się Daniel Craig. Aktor na swój nadgarstek ubierze zegarek z tarczą o średnicy 42 milimetrów. Jak wiadomo, Bond nie boi się różnych ekstremalnych sytuacji. Dlatego też wybrano model z wodoszczelnością 300M. Jeśli zegarek zainteresował Was na tyle, że chcielibyście wejść w jego posiadanie wcale nie będziecie musieli czekać do premiery filmu. Model ten pojawi się dwa miesiące wcześniej. Producent oferować będzie dwie różne opcje. Pierwsza z nich, ta droższa oferowana będzie z tytanową bransoletą. Cena zegarka wynosić będzie 9200 dolarów. Z kolei w przypadku paska NATO należy przygotować się na wydatek rzędu 8100 USD.