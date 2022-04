OnePlus Nord 2 5G wybuchł podczas rozmowy! To kolejny raz

OnePlus Nord 2 5G wydaje się najniebezpieczniejszym smartfonem na świecie. Po raz kolejny słyszymy, że model z tej serii wybuchł podczas użytkowania. Tym razem stało się to podczas rozmowy telefonicznej.

Korzystanie tego smartfona wiąże się z ryzykiem uszczerbku na zdrowiu

OnePlus Nord 2 5G zdecydowanie nie jest udanym smartfonem i nie piszemy w kwestii tego, że nie grzeszy wydajnością, czy słabą specyfikacją, a w kontekście tego, że jest zagrożeniem dla życia. Przez ostatnie kilka miesięcy słyszeliśmy o kilku przypadkach, w których smartfon chińskiego producenta po prostu wybuchał. Musicie przyznać, że nie jest to dobra reklama dla marki.

Smartfon OnePlus Nord 2 5G do sprzedaży trafił w lipcu 2021 roku i już kilka miesięcy później usłyszeliśmy o pierwszym przypadku wybuchu. Smartfon zapalił się w kieszeni podczas jazdy na rowerze górskim. Na całe szczęście w przypadku kobiety obyło się bez uszczerbków na zdrowiu. Gorzej wyglądało to w przypadku pewnego chłopca, którego smartfon zapalił się w kieszeni spodni i oparzył użytkownika, zostawiając bliznę. Teraz po raz kolejny usłyszeliśmy o podobnym przypadku.

Przeczytaj także: OnePlus Nord 2 5G jest niebezpieczny? Kolejny model wybuchł!

OnePlus Nord 2 5G wybuchł podczas rozmowy

W sieci pojawił się wpis z końca marca tego roku. Lakhaya Verma, osoba, która podzieliła się tą, informacją oznajmiła, że OnePlus Nord 2 5G wybuchł w rękach jego brata podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej. Niestety, mężczyzna ucierpiał, ponieważ w skutek wybuchu stopione fragmenty metalu przywarły do dłoni i twarzy poszkodowanego. W usuniętym tweecie autor napisał, że udali się do serwisu producenta, który badał sprawę przez kilka dni. Serwisanci przyznali, że w tym przypadku nie da się niczego już zrobić.

Zdjęcia, które pojawiły się we wpisie, potwierdzają, że telefon został całkowicie uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, a tym bardziej do użytku. Według raportów poszkodowany złożył pozew do sądu konsumenckiego przeciwko OnePlus, po tym, jak producent w żaden sposób nie odniósł się do tego wydarzenia. Niestety, wygląda na to, że każdy smartfon z serii Nord 2 5G jest niebezpieczny, ponieważ nie jest to jedyny przypadek wybuchu tego modelu.

OnePlus Nord 2 5G wybuchł podczas rozmowy! To kolejny raz 29

Źródło: Gizmochina