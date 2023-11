Oryginalna obsada Avengers sprawiła, że filmy o przygodach superbohaterów zyskały rzeszę fanów na całym świecie, a ci zakochali się w takich postaciach jak Tony Stark, grający przez Roberta Downeya Jr czy Steve Rogers, w którego wcielił się Chris Evans. Czy słaba postawa najnowszych projektów Marvela sprawi, że ci aktorzy wrócą do uniwersum?

Marvel tworzy średnie projekty

Avengers: Endgame zamknęło wątek bohaterów, którzy stworzyli potęgę kinowego uniwersum Marvela. Robert Downey Jr po wsze czasy będzie kojarzył się z Iron Manem, a Chris Evans będzie twarzą moralności i honoru, jaką sportretował w roli Kapitana Ameryki. Z dawnej grupy Avengers, w której skład wchodzili jeszcze Hawkeye, Czarna Wdowa, Hulk czy Thor, to te dwie w dalszym ciągu występują w nowych filmach producenta komiksów.

Dla wielu postaci Endgame było momentem śmierci. Oryginalna obsada Avengers wróci?

Niestety, fani Marvela narzekają na jakość ostatnich produkcji tej marki. O ile trylogia Spider-Man z Tomem Hollandem, ostatnia część Strażników Galaktyki czy serial Loki, są uwielbiane, to takie wtopy jak Sekretna Inwazja, film Ant-Man i Osa: Kwantomania, Morbius czy nawet Thor: Miłość i Grzmot, nie zyskały dobrych ocen zarówno wśród krytyków, jak i fanów. Nadchodzący film “Marvels” jest podobno bardzo zły. MCU trzeba ratować i oryginalna obsada Avengers miałaby to zrobić.

Oryginalna obsada Avengers na ratunek?

Kryzys, który panuje w Marvel’s Cinematic Universe jest spory, ponieważ na rynek wypuszczane są filmy, którym sporo brakuje w przypadku scenariusza, a przede wszystkim w kategorii efektów specjalnych, co widać było aż nadto w “She-Hulk” czy wspomnianej, najnowszej części Ant-Mana. Być może materiał na filmy o superbohaterach się wyczerpał, jednak w kolejce stoi kilka ciekawych, w teorii, filmów, a jednym z nich ma być ten, w którym znajdzie się oryginalna obsada Avengersów.

Oryginalna obsada Avengers wróci? Ciekawe doniesienia

To oznacza tyle, że Tony Stark oraz Natasha Romanoff, którzy zginęli w Endgame, jakimś cudem powrócą na ekran naszych kin. Marvel co prawda nie potwierdził, że pracuje nad takim filmem, jednak według przecieków portalu Variety, studio ma mocno zastanawiać się nad powrotem do korzeni i stworzeniu nowych Avengersów. Problemem może okazać się jednak stawka dla aktorów. Dla przykładu Robert Downey Jr podczas kręcenia “Iron-Man 3” zarobił 25 milionów dolarów, nie wliczając to zarobków z box-office.

Źródło: Variety