Oto najrzadziej kradzione auta! Złodzieje ich nie chcą!

Jeśli nie śpisz po nocach, martwiąc się, że złodziej przyjdzie i zabierze twój samochód, to kup te samochody, ponieważ to najrzadziej kradzione auta. Instytut ds. Ubezpieczeń i strat związanych z pojazdami w USA podzielił się listą pojazdów, których złodzieje po prostu nie chcą kraść.

Kup te modele i śpi spokojnie

Strata auta to bardzo kosztowna sprawa. W dzisiejszych czasach złodzieje korzystają z zaawansowanych technologii, które pozwalają otworzyć nawet nowoczesne auta z rozwiniętymi systemami zabezpieczającymi. Sposób na skrzynkę jest w tym momencie najczęściej stosowaną formą włamania się do samochodu i jego uprowadzenia. Nie wszystkie samochody są jednak porządane przez złodziei.

Przeczytaj także: Ten rodzinny SUV z benzynowym 2.0 TSI to ideał dla tatusiów!

Instytut ds. Ubezpieczeń i strat związanych z pojazdami Stanów Zjednoczonych, przy współpracy z branżą ubezpieczeniową podzielił się rankingiem, który przedstawia najrzadziej kradzione auta na terenie USA. Listę pojazdów zdominował jeden producent – Tesla. Samochody tej marki posiadają w standardzie wbudowany system GPS, który odstrasza złodziei.

Tesla Model Y została najlepiej sprzedającym się autem w Europie w Q1 2023 roku!

Najrzadziej kradzione auta. Tesla dominuje listę

Raport udostępniony przez Instytut ds. Ubezpieczeń i strat związanych z pojazdami Stanów Zjednoczonych uwzględnia kradzieże całego pojazdu, a przy otrzymaniu wyników uwzględniono 40 milionów pojazdów i ponad 18 tysięcy zgłoszeń. W rankingu możemy zobaczyć, że na szycie listy znajduje się Tesla Model 3 i Y, a Model X plasuje się na piątek lokacie. Trzecim najrzadziej kradzionym autem w Stanach Zjednoczonych jest Volvo, a czwartym GMC Acadia.

Oto najrzadziej kradzione auta w USA! Złodzieje ich nie chcą!

Dlaczego Tesla to najrzadziej kradzione auto? Producent stosuje szereg zabezpieczeń, których brakuje w innych samochodach. Nie dość, że do jazdy potrzeba kodu PIN, to firma Elona Muska, w związku z wykorzystaniem ataków przekaźnikowych w celu kradzieży modelu amerykańskiego producenta w Europie, wdrożyła bardziej zaawansowane metody kryptografii w kluczykach do aut. Na to składa się także standardowy moduł GPS umieszczony w samochodzie.

Źródło: IIHS/CBS News