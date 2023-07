Wszystkie trzy polskie kluby – Lech Poznań, Legia Warszawa i Pogoń Szczecin – poznały swoich przeciwników w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, jeśli uda im się awansować dalej. Oto potencjalni rywale polskich klubów. Jest szansa na awans?

Lech, Legia i Pogoń rozpoczynają walkę o europejskie puchary

Już w ten czwartek (27.07) Lech, Legia i Pogoń rozpoczną rywalizację w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań zmierzy się z litewskim Żalgirisem Kowno, Legia Warszawa z kazachskim Ordabasy Szymkent, a Pogoń Szczecin będzie miała za rywala północnoirlandzki Linfield F.C.

W poprzedniej edycji Ligi Konferencji Europy Lech Poznań zrobił furorę, docierając aż do ćwierćfinału tych rozgrywek, gdzie niemal sensacyjnie wyeliminował Fiorentinę, przegrywając jedynie 1:4 i wygrywając 3:2 w dwumeczu. Mamy nadzieje, że w tym sezonie wszystkie kluby awansują co najmniej do fazy grupowej europejskich rozgrywek.

Lech Poznań w poprzedniej edycji LKE doszedł aż do ćwierćfinału i przez chwilę był bliski awansu do półfinału tych rozgrywek. Fot. Twitter @LechPoznan

Potencjalni rywale klubów w 3. rundzie eliminacji

Polskie drużyny dowiedziały się także, kogo mogą spotkać w trzeciej rundzie eliminacji do LKE. Jeśli uda im się awansować do kolejnej fazy rozgrywek, to Lech Poznań może zmierzyć się z Audą z Łotwy lub Spartakiem Trnava ze Słowacji. Legia Warszawa natomiast może trafić na Austrię Wiedeń z Austrii lub Borac Banja Luka z Bośni i Hercegowiny. Natomiast Pogoń Szczecin będzie miała przed sobą KAA Gent z Belgii, które dotarło do półfinału poprzednich rozgrywek LKE, lub MSK Żilinę ze Słowacji.

Nadchodzące mecze będą stanowić prawdziwe wyzwanie dla polskich drużyn. Pomimo tego, że potencjalni rywale polskich drużyn w kolejnej fazie eliminacji są znane, to najpierw trzeba wygrać mecze z rywalami, z którymi Lech, Legia i Pogoń zmierzą się już w ten czwartek.

Źródło: opr. wł./ LKE