Mbappe w Al-Hilal ma zarobić 700 mln euro za rok gry!

Szokujące informacje doszły do nas w sprawie gry Franzuca. Okazuje się, że Mbappe w Al-Hilal miałby zarobić 700 milionów za rok gry. Drużyna z Arabii Saudyjskiej złożyła oficjalną ofertę Paris-Saint Germain.

Mbappe w Al-Hilal ma zarobić 13,4 miliona euro tygodniowo!

Młody Francuz, którego przyszłość zdaje się być związana z Realem Madryt, miałby otrzymać od arabskiego klubu oszałamiające 13,4 miliona euro tygodniowo, co rocznie daje niewyobrażalne 700 milionów euro!

13,4 mln euro tygodniowo i 700 mln euro rocznie. Taki kontrakt oferuje Mbappe Al-Hilal. Fot. Author Unknown

Według doniesień, kontrakt miałby trwać jedynie rok, a po jego wygaśnięciu Al-Hilal pozwoliłby Mbappe przejść do Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu. To wyjątkowo korzystna propozycja dla francuskiego napastnika, który mógłby spełnić swoje marzenia o grze w hiszpańskim gigancie.

300 milionów na stole. PSG się zgodzi?

Mbappe w Al-Hilal? Jak podaje James Benge z CBS Views , klub z Arabii Saudyjskiej złożył oficjalną ofertę PSG za zawodnika, która wynosi aż 300 milionów euro. To o 100 milionów więcej, niż to, co wymaga francuski klub.

Oferta Al-Hilal budzi również kontrowersje. Mowa tutaj o finansowym fair-play, które zostałoby mocno naruszone. Obecnie żadnen europejski klub nie jest w stanie wyłożyć na stół takich pieniędzy. Czy Mbappe w Al-Hilal naprawdę ma prawo bytu? Mówimy tutaj przecież o niewyobrażalnych pieniądzach!

