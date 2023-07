To tu zagra Zieliński w przyszłym sezonie. Wszystko zdradził właściciel Lazio, które starało się o polskiego zawodnika. Przyszłość pomocnika wyjaśniona!

Polak nie był pewien swojej przyszłości

Przyszłość Piotra Zielińskiego w Neapolu była długo niepewna. Klub zmagał się z kłopotami finansowymi, co skłoniło go do poszukiwania rozwiązań w związku z kontraktem pomocnika. Mówiono o możliwym transferze lub konieczności obniżenia pensji zawodnika. Jednak teraz wreszcie nastąpiło wyjaśnienie.

Przeczytaj także: Transferu Fabinho do Arabii Saudyjskiej. Wszystko przez psy

Tu zagra Zieliński! Przyszłość Polaka wyjaśniona!

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiały się wieści na temat przyszłości Piotra Zielińskiego. Głównie ze względu na plotki o przenosinach do ligi arabskiej. Jednak Polak ostatecznie odmówił takiej perspektywy. Istniało także zainteresowanie ze strony wielkich europejskich klubów, takich jak West Ham United czy Manchester United. Szczególnie głośno było o ewentualnych przenosinach do Lazio, co dodatkowo podsycało spekulacje.

To tu zagra Zieliński! Wszystko jasne!

Jednak wreszcie nadszedł moment wyjaśnienia przyszłości Piotra Zielińskiego. Jak zdradził właściciel rzymskiego klubu, polski pomocnik podpisał przedłużenie kontraktu… z Napoli. Polak zdecydował się na obniżenie zarobków, co oznacza, że pozostaje w drużynie, w której odegrał ważną rolę w zdobyciu pierwszego Scudetto od 33 lat.

Bartek Szluga przytoczył słowa właściciela Lazio, który zdradził, że “Zielu” podpisał kontrakt z Napoli. To tu zagra Zieliński w przyszłym sezonie. Źródło: Twitter

Decyzja Zielińskiego o pozostaniu w Neapolu przynosi ulgę zarówno kibicom, jak i klubowi, ale jest również szokująca. Właściciel Lazio wyznał, że Polak zaakceptował zdecydowanie gorsza warunki, niż oferowała mu drużyna z Rzymu.

Źródło: Twitter @BartekSzluga