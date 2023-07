Fabinho, który przez wiele lat doskonale reprezentował barwy Liverpoolu, miał być kolejną wielką gwiazdą, która wzbogaciłaby arabski futbol. Okazuje się, że do transferu może nie dojść przez… psy zawodnika.

Transfer upadnie… przez rasę psów?

W ostatnich miesiącach wiele nazwisk znalazło swoje miejsce w klubach Arabii Saudyjskiej. Karim Benzema czy N’Golo Kante, którzy zasilili szeregi Al-Ittihad. Drużyna stwierdziła, że idealnym partnerem dla tej dwójki będzie Fabinho i dlatego też mocno liczono na sprowadzenie Brazylijczyka.

Jednak do realizacji transferu może nie dojść, a powód jest niezwykle nietypowy. Jak donosi “Daily Express”, na przeszkodzie mogą stać… psy zawodnika. Okazuje się, że Fabinho jest szczęśliwym właścicielem dwóch buldogów francuskich, które niestety według prawa Arabii Saudyjskiej uznawane są za “niebezpieczne i agresywne” i tym samym są zakazane w tym kraju.

Rasa buldogów francuskich jest zakazana w Arabii Saudyjskiej.

Nie ma psów, nie ma też Fabinho

Piłkarz nie wyobraża sobie opuszczenia swoich czworonożnych towarzyszy i zamierza wstrzymać podpisanie umowy z Al-Ittihad do momentu wyjaśnienia tej nietypowej sytuacji. Jeśli nie otrzyma potwierdzenia, że może przywieźć swoje ukochane zwierzęta do Arabii Saudyjskiej, to prawdopodobnie do transferu nie dojdzie. Wykorzystać to może Bayern Monachium, który jest zainteresowany pozyskaniem brazylijskiego pomocnika i liczy na ewentualny upadek transakcji z Al-Ittihad.

Przez zakaz posiadania buldogów francuskich do transferu Brazylijczyka może nie dojść!

Fabinho reprezentował barwy Liverpoolu przez ostatnie pięć lat. 30-letni zawodnik z angielskim klubem wygrał mistrzostwo kraju w sezonie 19/20, a rok wcześniej uniósł w geście triumfu upragnione trofeum Ligi Mistrzów. W seniorskiej reprezentacji Brazylii wystąpił 29 razy. Al-Ittihad miał zapłacić za zawodnika 40 milionów funtów.

Źródło: Daily Express/ Fot. Twitter