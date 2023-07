Miliard euro dla Mbappe za 10 lat gry! PSG oszalało!

Saga z Kylianem Mbappe trwa w najlepsze. Francuz rzekomo jest zdecydowany na odejście ze swojego obecnego klubu. Okazuje się, że PSG przygotowało lukratywną ofertę – ponad miliard euro dla Mbappe za 10 lat gry! Czy napastnik się zgodzi?

Ponad miliard euro dla Mbappe to kusząca oferta?

PSG dalej nie wie, co stanie się z Kylianem Mbappe, który rzekomo chce opuścić Park Książąt. Wszyscy widzą, że francuski napastnik myśli już od jakiegoś czasu o przenosinach do Real Madryt, z którym jest łączony od kilku lat. Na ten moment Królewscy nie dysponują odpowiednimi środkami, które zadowoliłyby Paris-Saint Germain.

PSG wyceniło Kyliana Mbappe na 200 milionów euro.

Wydaje się, że francuski zawodnik robi wszystko, aby doszło do transferu. W ostatnim czasie wypowiedział się, że życie w PSG jest ciężkie i “ogranicza”. To nie zraziło działaczy klubu, którzy stwierdzili, że ponad miliard euro dla Mbappe za 10 lat gry w PSG, to odpowiednia na ten moment oferta.

Francuz się zgodzi?

Ponad miliard euro dla Mbappe za 10 lat gry dla Paris-Saint Germain brzmi jak oferta wyciągnięta rodem z opowieści niejednego ojca, który gdyby nie kontuzja, to byłby zawodowcem. Jak podają media, taka oferta rzeczywiście pojawiła się na stole. Jest jednak jeden problem. Nie jest ona dozwolona.

Ponad miliard euro za 10 lat gry, taką ofertę ma otrzymać Mbappe. Podobno zielone światło dał nawet sam Emir Kataru.

We francuskiej lidze obowiązują pewne zasady dotyczące zawierania umów pomiędzy klubami a piłkarzami. Według tych reguł kontrakt może trwać maksymalnie 5 lat, dlatego też podpisanie umowy na 10 lat z jednym klubem nie jest możliwe.

