Wiele wskazuje na to, że Paulo Sousa wraca do pracy. Portugalczyk, który stracił pracę w Flamengo, do tej pory pozostawał bezrobotny. Mówi się, że wróci do Włoch i co ciekawe, może ponownie trenować polskiego bramkarza!

Nieudany epizod w Brazylii

Kiedy Portugalczyk ogłosił, że odchodzi z reprezentacji Polski na rzecz posady trenera Flamengo, wszyscy byli zszokowani. Niestety dla portugalskiego szkoleniowca, jego przygoda z brazylijskim klubem nie trwała długo i po kilku miesiącach został on zwolniony. Od tamtej pory pozostawał on bez pracy, jednak wiele wskazuje na to, że Paulo Sousa wraca.





Najnowsze plotki mówią, że Paulo Sousa wraca na ławkę trenerską, a jego nowym klubem miałaby być Bolonia. Jak podaje włoski dziennikarz Nicolo Schira, miałby on przejąć stery po Sinsie Mihajloviciu. Po prawie czterech miesiącach przerwy, portugalski trener wróciłby do pracy.

Paul Sousa wraca i będzie ponownie trenował polskiego bramkarza?

Po czterech miesiącach Paulo Sousa wraca do pracy. Nicolo Schira podaje, że pierwsze rozmowy w sprawie przejęcia przez Portugalczyka Bolonii już się odbyły. Ba, 27 sierpnia były trener reprezentacji Polski widziany był na trybunach podczas przegranego przez Bolonię 2:0 meczu z AC Milanem na San Siro.

Paulo Sousa wraca. Ponownie będzie trenował Polaka?

Co ciekawe, jeśli Paulo Sousa przejąłby Bolonię, ponownie zostałby trenerem Łukasza Skorupskiego, którego przecież trenował, będąc selekcjonerem naszej reprezentacji. Włoski klub potrzebuje zmian, ponieważ obecnie zajmuje 16. miejsce w lidze – w pięciu spotkaniach piłkarze Bologna zdobyli jedynie trzy punkty.

