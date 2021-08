PlayStation 5 w końcu przynosi zyski!

Od premiery PlayStation 5 minęło już osiem miesięcy, jednak dopiero teraz japoński gigant zaczął odnotowywać zyski z nowej generacji konsol. Niestety, liczby te tyczą się jedynie konsoli z napędem, ponieważ wersja cyfrowa w dalszym ciągu nie generuje dobrych liczb.

Sony w końcu ma zysk z PlayStation 5

Konsola PlayStation 5 stała się najszybciej sprzedającą się konsolą w historii Sony. Taki sukces nie oznaczał jednak, że nowa generacja przynosi zysk. Na dobre wyniki japoński gigant musiał chwilę poczekać. Hiroki Totoki, dyrektor finansowy Sony ogłosił, że konsola PS5 w końcu przynosi zyski. Mowa tutaj jednak o standardowej wersji wyposażonej w napęd, ponieważ PS5 Digital w dalszym ciągu generuje straty.

Środki, które japońska firma traci na produkcję PlayStation 5 Digital, rekompensowane są dochodami z akcesoriów, urządzeń peryferyjnych czy starej generacji konsol PS4. Dla porównania konsola PlayStation 4 zaczęła przynosić zyski już po 6 miesiącach od prezentacji. Wyniki te mogłyby wyglądać zdecydowanie inaczej, gdyby nie kryzys na rynku przetworników, który mocno ogranicza dostawy nowej generacji konsol.

Konsola PS5 w końcu zaczęła przynosić zyski!

PS5 jest wielkim sukcesem

Pomimo tego, że nowa konsola Sony zaczęła przynosić zyski dopiero po ośmiu miesiącach od premiery, to Sony nie może narzekać na brak sukcesu PlayStation 5. W lipcu liczba sprzedanych konsol PS5 przekroczyła 10 milionów egzemplarzy. To jednak nie wystarcza, ponieważ Sony planuje do końca roku podatkowego sprzedać ponad 22 miliony sztuk swojej konsoli.

Żeby nie było tak kolorowo, Sony odnotowało spadek w przypadku usługi PlayStation Plus. W ostatnim kwartale roku liczba użytkowników subskrypcji spadła z 47,6 mln do 46,3 mln użytkowników. Co więcej, liczba aktywnych użytkowników konsoli PlayStation spadła o 5 milionów – ze 109 do 104 milionów!