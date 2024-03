Polacy grają z Estonią o życie. Gdzie oglądać mecz na żywo? 

Polacy grają z Estonią o awans do finałów baraży, które dadzą im szansę na zagranie w Mistrzostwach Europy 2024 w Niemczech. Czy podopiecznym Michała Probierza uda się wygrać z Estończykami? Gdzie oglądać dzisiejsze spotkanie?

Polacy grają z Estonią. Liczy się tylko zwycięstwo

Już dziś polscy kibice stracą nadzieje na awans do Mistrzostw Europy 2024 lub zyskają nowy dech w piersiach przed finałowym spotkaniem barażowym. Reprezentacja Polski zmierzy się z Estonią i pomimo fatalnych eliminacji, Biało-Czerwoni wierzą, że spotkanie to będzie początkiem i krokiem w kierunku awansu na Euro w Niemczech.

Kadr z filmu “PEŁNI SZCZĘŚCIA NIE MA. Kulisy meczu Meksyk – Polska” na kanale Łączy Nas Piłka/YouTube

Przeczytaj także: Nowa koszulka reprezentacji już jest. Cena? Zwala z nóg

Pomimo okropnej gry w fazie grupowej, reprezentacja Polski jest faworytem tego spotkania. Estonia zmagania grupowe zakończyła na ostatnim miejscu w grupie F, więc jakikolwiek inny wynik niż zwycięstwo Orłów, będzie tutaj ogromnym szokiem.

Lewandowski uratuje nas po raz kolejny?

Zdecydowanie wszystkie oczy kibiców reprezentacji Polski będą skupione na Robercie Lewandowskim, który w ostatnich kilku kolejkach regularnie trafia do przeciwników z La Liga. W dobrej formie jest także Krzysztof Piątek, który odżył w Turcji, a do składu wraca także Jakub Moder, którego tak mocno brakowało w środku pola. Miejmy nadzieje, że to wystarczy na pokonanie Estończyków.

Robert Lewandowski w tym meczu potwierdzi swoją strzelecką formę? Fot. MenWorld Reprezentacja gra z Estończykami o o życie. Gdzie oglądać mecz na żywo? Fot. MenWorld

O której rozpocznie się spotkanie? Pojedynek na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się o godzinie 20:45 i będzie transmitowany na dwóch kanałach – TVP 1 i TVP Sport – oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl, pod tym linkiem.

Źródło: opr. wł.