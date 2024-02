Obecnie w hiszpańskiej ekstraklasie gra dwóch Polaków – Robert Lewandowski i Kamil Piątkowski. To grono jednak się poszerzy, ponieważ do Granady trafi Kamil Jóźwiak, który do tej pory reprezentował barwy amerykańskiego Charlotte FC!

Kolejny Polak w La Liga! Kamil Jóźwiak dołączy do Granady

Kamil Jóźwiak to skrzydłowy, który od 2022 roku występował w MLS, w barwach Charlotte FC. 25-letni zawodnik wystąpił w 55 spotkaniach, w których zanotował cztery gole i dwanaście asyst. Teraz, jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, Jóźwiak wraca do Europy i to do ligi hiszpańskiej!

Przeczytaj także: Lewis Hamilton w Ferrari! Anglik podpisał kontrakt!

Informacje o przenosinach Polaka nie powinny nikogo dziwić, ponieważ nowy trener amerykańskiego klubu oznajmił kilka dni temu, że Jóźwiak nie weźmie udziału w okresie przygotowawczym, co jednoznacznie oznaczało odejście skrzydłowego.

Kolejny Polak w La Liga! Skrzydłowy dołączy do Lewandowskiego! Fot. Charlotte FC

Dwóch Polaków powalczy o utrzymanie w La Liga

Pomimo tego, że w kontekście Jóźwiaka mówiło się o przenosinach do Turcji, to jednak ostateczny kierunek uległ zmianie i polski skrzydłowy, na zasadzie transferu definitywnego, zasili Granada FC. Przed Polakiem stoi perspektywa regularnej gry, ponieważ w tym okienku transferowym klub opuścił Bryan Zaragoza, kluczowy zawodnik ofensywnej rotacji.

Jóźwiak tym samym dołączy do swojego imiennika, Kamila Piątkowskiego, który niedawno również przeszedł do Granady FC. Niestety, forma klubu jest daleka od optymalnej, ponieważ po 22 kolejkach drużyna uzbierała jedynie 11 punktów, co daje im przedostatnie, 19. miejsce w tabeli. Do bezpiecznej strefy Granada traci 6 punktów.

Jóźwiak w La Liga! Skrzydłowy dołączy do Lewandowskiego! Fot. Charlotte FC Kolejny Polak w La Liga! Skrzydłowy dołączy do Lewandowskiego! Fot. Charlotte FC

Czy Polacy pomogą drużynie utrzymać się w La Liga?

Źródło: Meczyki, fot. Charlotte FC