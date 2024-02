A więc stało się! Co jeszcze kilka godzin było jedynie plotkami, zostało potwierdzone. Jak podaje Sky Sports F1, Lewis Hamilton w Ferrari od 2025 roku! Anglik stał się bohaterem jednego z największych transferów w historii tego sportu!

Sky Sports F1 potwierdza plotki! Lewis Hamilton w Ferrari

Dziś rano pojawiły się informacje, które sugerowały, że Lewis Hamilton może przejść do włoskiej stajni Scuderia Ferrari. Pomimo tego, że Anglik podpisał jednoroczny kontrakt z Mercedesem z opcją przedłużenia o kolejny sezon, to jednak miał wątpliwości co do swojej przyszłości.

Lewis Hamilton w Ferrari! Anglik podpisał kontrakt! Fot. Author Unknwon, Source: TheFergusonWay @X (Twitter)

BREAKING: Lewis Hamilton will join Ferrari for the 2025 season 🚨 pic.twitter.com/ax5L8lUVAL — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 1, 2024

Te plotki potwierdziło Sky Sports F1! Lewis Hamilton w Ferrari od 2025 roku! Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 w barwach Mercedes AMG Petronas F1 Team występował od 2013 roku i to właśnie z niemiecką stajnią zdominował ten sport na wiele lat. Ta era jednak dobiegła końca, ponieważ Anglik zdecydował się na przejście do legendarnej włoskiej stajni z Maranello.

Szczegóły dotyczące kontraktu Hamiltona z Ferrari nie są jeszcze znane.

Lewis Hamilton trafi do Ferrari! Wielki transfer w F1! Fot. Author Unknown/ Source: FastestPitStop @X Lewis Hamilton trafi do Ferrari! Wielki transfer w F1! Fot. Author Unknown/ Source: Formula1_Daily @X

Źródło: Sky Sports 1