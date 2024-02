Lewis Hamilton trafi do Ferrari? Wielki transfer w F1 wkrótce?

Przed startem kolejnego sezonu Formuły 1 pojawiają się nowe, bardzo gorące plotki dotyczące jednego z najbardziej utytułowanych kierowców w historii tego sportu. Jak podają włoskie media, istnieje szansa, że Hamilton trafi do Ferrari. Ma to być plan zespołu z Maranello po odejściu Sebastiana Vettela.

Padok F1 huczy od sensacyjnych plotek

Do startu kolejnego sezonu Formuły 1 został miesiąc. Sezon 2024 rozpocznie się 2 marca podczas Grand Prix Bahraimu. Zespoły ze stawki powoli rozpoczynają prezentacje swoich bolidów na tegoroczne zawody, jednak w padoku już od dawna huczy od plotek, a te najnowsze tyczą się Ferrari i Hamiltona!

O ile zespół z Maranello niedawno przedłużył kontrakt z Charlesem Leclerckiem, który jak podają media, ma opiewać na dwa lata + możliwość przedłużenia o dwa kolejne, to w przypadku drugiego kierowcy, Carlosa Sainza, informacji o przedłużeniu umowy nie widać. Podobno rozmowy pomiędzy włoską stajnią a hiszpańskim kierowcą mocno zwolniły. To zrodziło plotki, które sugerują, że Hamilton może trafić do zespołu z Maranello!

Anglik zamieni Mercedesa na czerwony bolid i od 2025 roku będzie jeździł u boku Leclerca? Fot. Author Unknown/ Source: FastestPitStop @X

Lewis Hamilton w stajni z Maranello?

Dwa fotele w czerwonych bolidach na sezon 2024 są zaklepane i w dalszym ciągu w ekipie z Maranello zobaczymy Charlesa Leclerca i Carlosa Sainza. Przyszły sezon nie jest jednak tak klarowny, ponieważ pojawiają się opóźnienia w rozmowach z hiszpańskim kierowcą. Włoskie media sugerują, że planem Ferrari jest zakontraktowanie Lewisa Hamiltona! To właśnie on ma być tym “spowolnieniem” w negocjacjach z Sainzem.

Anglik trafi do stajni z Maranello i zastąpi Sainza? Taki obrót spraw sugeruje serwis formu1a.uno! Źródło: X (Twitter)

Co prawda angielski kierowca w ostatnim czasie przedłużył swój kontrakt z Mercedesem o jeden rok, z opcją podjęcia następnego sezonu, jednak siedmiokrotny mistrz świata może chcieć zmienić otoczenie. Tą zmianą miałaby być właśnie legendarna włoska stajnia, która szuka weterana do sparowania ze swoim młodym talentem z Monako. Anglik miałby być idealnym uzupełnieniem zespołu, który walczy o powrót na szczyt Formuły 1.

Jak podaje serwis Formu1a.uno, rzekomo rozmowy miedzy szefem zespołu z Maranello a Hamiltonem miały już swoje miejsce i jeśli wszystko pójdzie, tak jak się zakłada, to ogłoszenie sensacyjnego transferu ma mieć miejsce w ciągu kilku dni.

Szef zespołu, Fred Vassuer, z którym to 7-krotny mistrz świata pracował w F2, miał prowadzić rozmowy z kierowcą. Fot. Author Unknown/ Source: Formula1_Daily @X

Źródło: Formu1a