Polska – Albania. Gdzie oglądać mecz?

Już dziś reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegra kolejne spotkanie w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Pierwszym przeciwnikiem na wrześniowym zgrupowaniu będzie Albania. Gdzie obejrzeć mecz Polska – Albania?

Polacy wracają na PGE Narodowy, a z nimi kibice

Reprezentacja Polski rozegra czwarty mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Poprzednie trzy spotkania zakończyły się bilansem 1-1-1. Pierwszy mecz podopieczni Paulo Sousy zremisowali z Węgrami 3 do 3, a kilka dni później odnieśli pewne zwycięstwo nad Andorą. To właśnie w tym meczu Robert Lewandowski doznał kontuzji, która wykluczyła go z meczu z Anglią. Polacy spotkanie z Lwami Albionu przegrali 2:1, jednak do 85. na tablicy wyników widniał jednobramkowy remis.

Przeczytaj także: Nowy prezes PZPN wypowiedział się nt. Sousy. „To wybór Bońka”.

PGE Narodowy to miejsce, które śmiało można nazwać niezdobytą twierdzą Polaków. Ostatnim meczem, który rozegrany został na Stadionie Narodowym i zakończył się porażką Polaków, było towarzyskie starcie ze Szkocją. Mecz zakończył się przegraną 0:1. Były to pierwsze spotkania Adama Nawałki. 90 miesięcy bez porażki na PGE Narodowym. To musi robić wrażanie i to właśnie tutaj dziś rozegrany zostanie mecz Polska – Albania.

Polska – Albania. Gdzie oglądać dzisiejsze spotkanie?

Polacy do dzisiejszego meczu z Albańczykami przystępują z czwartego miejsca. Przed nimi znajduje się właśnie reprezentacja Albanii, która melduje się z 6-punktowym dorobkiem. Polacy mają ich o dwa mniej. Mecz Polska – Albania będzie więc bezpośrednim pojedynkiem o trzecie miejsce w grupie. Podopieczni Paulo Sousy muszą więc wygrać swoje spotkanie, aby mieć o jeden punkt więcej niż Albańczycy. Jest to bardzo ważne, ponieważ za nami znajdują się tylko dwa zespoły z zerowym dorobkiem punktowym. Trener Sousa wierzy, że podczas wrześniowego zgrupowania Polakom uda się uzbierać komplet punktów. To będzie jednak trudne, zwłaszcza że ostatni wrześniowy mecz zagramy z Anglią (08.09).

Gdzie więc oglądać mecz Polska – Albania? Spotkanie rozpocznie się o 20:45, a na trybunach znowu zobaczymy polskich kibiców. Wszyscy wierzymy, że Polacy dostaną skrzydeł i poniesie ich doping fanów. Mecz będzie transmitowany na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej, w TVP Sport oraz w aplikacji TVP Sport na urządzenia mobilne, a także stronie internetowej sport.tvp.pl.