Polska influencerka stworzyła film dla dorosłych. Przesadziła? (+18)

Polska influencerka, QueenOfTheBlack, wywiązała się ze swoich zapewnień i rozpoczęła swoją karierę w popularnym serwisie z filmami dla dorosłych. Do sieci trafił pierwszy film Polki i jej chłopaka.

QueenOfTheBlack zrobiła, to co obiecała

PH to popularny serwis z filmami dla dorosłych, na który trafiła w końcu QueenOfTheBlack. Julia Pelc, bo właśnie o niej mowa, kilka dni temu podzieliła się ze swoimi obserwującymi (niezbyt) szokującą informacją. Influecnerka oznajmiła, że wkrótce rozpocznie swoją karierę na pomarańczowej platformie.

Cóż, polska twórczyni wywiązała się ze swojej obietnicy i na platformie pojawił się pierwszy materiał. Debiut QueenOfTheBlack oraz jej chłopaka nie jest jednak dostępny publicznie. Skąd pewność, że materiał istnieje? Influencerki pochwaliła się tym na swoim koncie na Instagramie. Z kolei jej chłopak udostępnił nazwę profilu na PH.

Polska influencerka zaczyna swoją karierę na PH

Pierwszy materiał influencerki nie jest jeszcze dostępny publicznie. Ba, nie został jeszcze opublikowany na popularnej platformie z filmami dla dorosłych. Filmik udostępniony został na innej platformie, OnlyFans, i mają do niego dostęp osoby, które wyślą przynajmniej 50 USD. Po przeliczeniu jest to ok. 220 złotych!

Jak widać, influencerka nie rzuciła słów na wiatr i wkrótce w pełni ruszy z karierą na PH. To właśnie prawdopodobnie ten filmik, który dostępny jest na OF, będzie debiutem Julii Pelc oraz jej chłopaka na pomarańczowej platformie.

Źródło: opr. wł./ IG @cryingjulcia i @_skvva