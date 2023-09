Czytasz te wszystkie wiadomości związane z wojną z za wschodnią granicą i myślisz sobie – czy to już czas apokalipsy? Na szczęście ten nietypowy Fiat 126p to idealna polska myśl techniczna na złe czasy. Uwielbiam takie projekty, a w tym przypadku konstruktora poniosło tak mocno, że śmiem twierdzić iż wymyślił tą konstrukcję po mocnych halucynkach.

Ciekawy jestem jak takie pomysły wpadają konstruktorom do głowy. Nie sposób mi wyobrazic sobie dlaczego akurat gość z miejscowości Sulęczyno (województwo pomorskie) wstał pewnego dnia i pomyślał: tak, muszę zrobić auto, które przetrwa wojnę i apokalipsę. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że teraz każdy z nas może być właścicielem tego szalonego pomysłu. Rzecz jasna, o ile wyłoży na stół odpowiednią ilość gotówki. Wydaje mi się jednak, że warto się zastanowić, bo projekt wygląda obłędnie. O ile lubisz czasy PRL-u połączone z klimatem post-apo.

Polska myśl techniczna na złe czasy. Nietypowy Fiat 126p

Polska myśl techniczna na trudne czasy czyli nietypowy Fiat 126p na OLX

Widzisz już zdjęcia i sobie myślisz – wielkie mi co, gość poniósł malucha, dołożył terenowe koła i tyle. Oj nie kolego. Co to, to nie. W tym przypadku pomysł jest tak szalony, że poważnie zastanawiam się, co siedzi w głowie autora. Na pewno chodząc po lesie znalazł gdzieś grzybki halucynogenne, zjadł je ze smakiem i nagle pojawił się projekt. W ten sposób dziś możemy podziwiać podwozie z Suzuki Samuraja, które połączono z silnikiem z BMW (benzynowe 1.6 o mocy 105 KM). Za nadwozie odpowiada karoseria z Malucha czyli Fiata 126p. Brzmi to obłędnie i nie zazdroszczę obecnemu właścicielowi ilości telefonów, które musi odbierać by opowiadać na temat swojego projektu.

Polska myśl techniczna na złe czasy. Nietypowy Fiat 126p

W tym aucie nie straszne są jakiekolwiek tereny

OK, może trochę przesadzam, bo jeśli chodzi o topowe właściwości terenowe, musiałby to być SHERP, aczkolwiek dołączany napęd 4×4 oraz pancerność Suzuki Samuraja połączone z mocnym silnikiem 1.6 z BMW sprawiają, że ten pojazd będzie wchodził w teren jak “dzik w żołędzie”. Wydaje mi się, że jeśli masz chęć na zakup terenówki do upalania – a przecież zbliża się jesień czyli dużo deszczu i jeszcze więcej błota w terenie – taki Fiato-Suzuko-BMW będzie dawać tak dużo frajdy, że sam żałuję, że to auto “stoi” aż 600 kilometrów ode mnie. Chętnie bym się do niego przymierzył.

Polska myśl techniczna na złe czasy. Nietypowy Fiat 126p

Szanuję wizję autora. Jeszcze bardziej szanuję to, jak świetnie spasował te elementy. Jak widać, garażowi konstruktorzy potrafią. Efekt jest oszałamiający i na pewno daje wiele radości. Ba, dawać może również Tobie, o ile uda Ci się kupić tą terenówkę. Z resztą, zobacz sam ogłoszenie na OLX. Być może skusisz się na zakup.

