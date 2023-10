Fatalna gra reprezentacji Polski trwa w najlepsze. Podopieczni Michała Probierza zremisowali w niedzielny wieczór z Mołdawią, co praktycznie przekreśliło ich szanse na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2024. Polska na równi z San Marino przyczyniła się do historycznego wydarzenia w mołdawskiej piłce.

Druzgocąca gra reprezentacji Polski

Niedzielny mecz miał być przystawką do listopadowego obiadu, w którym to reprezentacja Polski miała zagrać o bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2024 rozgrywane w Niemczech przeciwko Czechom. Niestety, tradycji stało się zadość i podopieczni Michała Probierza nie zdołali wykorzystać swojej szansy i zremisowali z Mołdawią 1:1, goniąc wynik do 53. minuty spotkania.

Przeczytaj także: Baraże ME 2024. Polska może zagrać z gigantami

Gra reprezentacji Polski nie napawa optymizmem, a fakt, że 159. drużyna rankingu FIFA, w dwumeczu z Polakami, zdobyła 4 punkty, podpowiada, że nasza kadra raczej nie ma czego szukać na Euro 2024. Polska na równi z San Marino i innymi drużynami przyczyniła się do historycznego sukcesu Mołdawii w piłce nożnej.

Polska na równi z San Marino. Druzgocąca statystyka Fot. MenWorld

Polska na równi z San Marino czy Wyspami Owczymi

Reprezentacja Mołdawii, od rozpadu ZSRR, w eliminacjach do międzynarodowych rozgrywek grała 15. razy, natomiast tylko osiem razy uzyskała więcej niż trzy punkty w pojedynku z jednym rywalem. Od wczoraj w tym gronie znajduje się także Polska, z którą Mołdawianie w eliminacjach do Euro 2024 zdobyli łącznie 8 punktów. Okazuje się, że Polska jest na równi z San Marino, Gruzją, Maltą, Azerbejdżanem, Bośnią i Hercegowiną oraz Wyspami Owczymi.

Mołdawia wzięła udział w 15 turniejach eliminacyjnych po rozpadzie ZSRR i 8 razy zdobyła więcej niż 3 pkt na jednym rywalu



6 pkt v 🇬🇪 (1996)

6 pkt v 🇸🇲 (2012)

6 pkt v 🇸🇲 (2014)

4 pkt v 🇦🇿 (2002)

4 pkt v 🇧🇦 (2008)

4 pkt v 🇲🇹 (2008)

4 pkt v 🇫🇴 (2024)

4 pkt v 🇵🇱 (2024)



Zacne grono — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) October 16, 2023

Co więcej, reprezentacja Mołdawii ma realne szanse na awans do Mistrzostw Europy, które będą odbywać się w przyszłym roku na terenie Niemiec. Obecnie drużyna Siergieja Kleszczenki z dorobkiem dziewięciu punktów zajmuje czwarte miejsce w grupie, tracąc do drugich Czechów jedynie dwa punkty. Jeśli uda im się zdobyć korzystne wyniki w pozostałych spotkaniach z Albanią i Czechami, istnieje szansa, że drużyna tego kraju pojedzie na Euro 2024.

Mołdawia ma szanse na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2024. Źródło: Wikipedia

Źródło: Twitter @K_Rogolski