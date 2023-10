Obrazy gry reprezentacji Polski wygląda tragicznie i wczoraj nie byliśmy w stanie wygrać meczu z Mołdawią, co dałoby nam szansę na bezpośrednią walkę o awans na Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech w listopadzie z reprezentacją Czech. Tym samym droga do finałów wiedzie przez baraże ME 2024. A tam Polacy mogą zmierzyć się z naprawdę mocnymi drużynami.

Klęska i brak nadziei. Podsumowanie spotkania z Mołdawią

Na papierze reprezentacja Polski powinna rozjechać Mołdawię i nawet się przy tym nie zmęczyć. Drużyna Michała Probierza po raz kolejny męczyła się ze 159. drużyną rankingu FIFA i nie potrafiła odnieść niesamowicie ważnego zwycięstwa, które dałoby szansę na bezpośrednią grę o awans do Mistrzostw Europy 2024. Z początku grupa, która wydawała się najłatwiejszą w całych kwalifikacjach, jest dla nasz czymś pieklenie trudnym.

Baraże ME 2024. Polska może zagrać z gigantami Fot. MenWorld

Fakt, że Mołdawia w dwóch meczach przeciwko Polsce wywiozła cztery punkty jest czymś nie do zaakceptowania. Niestety, takie są realia i gra naszej reprezentacji nie napawa optymizmem. Baraże ME 2024 okazują się być jedynym sposobem na awans na turniej, chyba, że nasz ostatni przeciwniki zaszokuje i zremisuje lub wygra z Czechami. Co nie jest takie nierealne, ponieważ Czesi również mają ogromny kryzys. Jeśli tak się nie stanie, Polacy będą musieli walczyć w barażach.

Baraże ME 2024 oznaczają spotkanie z gigantami?

Scenariusz, w którym Polska zajmuje drugie miejsce w grupie E i awansuje do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech, nie jest czymś nierealnym, ale niezwykle trudnym do zrealizowania. Zwłaszcza, że niewiele zależy od naszych zawodników. Jeśli ma się to udać, to w listopadzie Polacy muszą wygrać z Czechami i musi nastąpić jeden z dwóch scenariuszy:

Mołdawia remisuje lub przegrywa z Albanią i remisuje z Czechami

Mołdawia przegrywa z Albanią i wygrywa z Czechami

“Najłatwiejsza grupa od lat” sprawia sporo problemów Polakom! Baraże ME 2024 to jedyna szansa na awans? Źródło: Wikipedia

Niemniej jednak, baraże ME 2024 wydają się być jedynym sposobem na awans do turnieju finałowego. Niestety, potencjalna droga tym etapem może okazać się czymś nie do przejścia. W barażach zagrają cztery najlepsze drużyny z każdej dywizji Ligi Narodów, które nie wywalczyły bezpośredniego awansu. Jeśli zdarzy się tak, że cztery drużyny z jednej dywizji zagrają w barażach, stworzą grupę, jeśli jednak będzie ich mniej, dobrane do nich zostaną najlepsze drużyny z dywizji D, a w następnej kolejności zespoły z wyższych dywizji, którym nie udało się awansować do ME 2024.

Na ten moment braże ME 2024 dla Polaków nie malują się pozytywnymi barwami, ponieważ jeśli sytuacja w innych grupach nie uległaby zmianie, to w półfinale baraży zmierzylibyśmy się z Holadnią, a w finale ze zwycięzcą pary Chorwacja – Estonia (dywizja D).

Tego jednak można uniknąć i należy liczyć na to, że wszystkie drużyny z dywizji A wywalczą bezpośredni awans do Mistrzostw Europy. A jest na to szansa, ponieważ Holandia do drugiej w grupie Grecji traci trzy punkty i czeka na bezpośrednie starcie, to ma też zaległe spotkanie. Z kolei Chorwacja ma tyle samo punktów co Walia (10 pkt – przyp. red) i na swoim terminarzu ma jeszcze spotkania z Łotwą i Armenią. Walijczycy zmierzą się jeszcze z Armenią i pewną awansu Turcją.

Jeśli Holandia i Chorwacja awansuje bezpośrednio na Euro, Polska w półfinale baraży ME 2024 zagrałaby z Estonią. Na ten moment finał jest niewiadomą, ponieważ zależy to od finalnego ułożenia drużyn w innych grupach.

Źródło: meczyki.pl