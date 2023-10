Trzeba być naprawdę wielkim fanem piłki nożnej aby na bieżąco analizować piłkarzy, którzy mogą trafić do składu. Dziś gramy z Wyspami Owczymi. Przeciwnik raczej z tych słabszych, ale wszyscy dobrze wiemy, że nasza drużyna jest nieprzewidywalna. Tak samo zaskakuje trener Michał Probierz, który do podstawowego składu wrzucił mało znanego 21-latka.

Znamy już piłkarzy, którzy wystąpią w spotkaniu z Wyspami Owczymi. Przypomnę, że jest to mecz eliminacji Mistrzostw Europy 2024. Nie zagra Robert Lewandowski. Opaskę kapitana przejmuje Piotr Zieliński, który wyjdzie na to spotkanie z numerem dziesiątym. Tak czy inaczej, mamy w składzie jedną bardzo dużą nowość. Jestem wręcz pewny, że nie znasz naszego stopera. Mało tego, nawet nie zgadniesz w jakiej lidze gra, a tu proszę, chłopak wskakuje do pierwszego składu.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45, a więc niebawem. Będziecie je mogli zobaczyć między innymi za pośrednictwem TVP Sport. Oto link do transmisji meczu. Jak więc wygląda skład zaprezentowany przez nowego trenera Reprezentacji Polski, Michała Probierza?

1. Wojciech Szczęsny

4. Tomasz Kędziora

5. Patryk Peda

14. Jakub Kiwior

2. Matty Cash

18. Patryk Dziczek

23. Bartosz Slisz

20. Sebastian Szymański

10. Piotr Zieliński

19. Przemysław Frankowski

7. Arkadiusz Milik

Jeśli natomiast chodzi o rezerwowych, trener ma do dyspozycji następujących piłkarzy:

12. Łukasz Skorupski

22. Marcin Bułka

3. Mateusz Wieteska

6. Jakub Piotrowski

8. Filip Marchwiński

9. Karol Świderski

11. Kamil Grosicki

13. Jakub Kamiński

15. Sebastian Walukiewicz

16. Adam Buksa

17. Damian Szymański

21. Paweł Wszołek

Dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem są dwa nazwiska. Pierwszy z kopaczy to Patryk Dziczek, który w 2022 wrócił do Piasta Gliwice. W obecnym sezonie rozegrał dziesięć meczy, strzelił cztery gole. 25-letni pomocnik wrócił w ubiegłym roku po trzech latach do Gliwic. Wcześniej mogliśmy go oglądać w takich drużynach jak S.S. Lazio czy US Salernitana 1919. Przyjrzyjmy się jednak drugiemu nazwisku, którego totalnie nie znam. Jest to urodzony w 2002 roku Patryk Peda, obrońca, który na co dzień rozgrywa spotkania we włoskiej Serie C, czyli trzeciej lidze.

Czy ktoś zna tego chłopaka? Jakby tego było mało, groziło mu zakończenie kariery. Powodem była wykryta cukrzyca. Na szczęście się udało – przyjmuje insulinę i kontroluje swoje zdrowie. Obecnie jednak gra w SPAL Ferrera. Miał też mały epizod z Palermo oraz Legia Warszawa. Co ciekawe, na zaprezentowanej przez PZPN grafice, Peda nie ma podanych żadnych statystyk. Widać więc, że to “Świeżak”. Miejmy tylko nadzieję, że pokaże się dziś z dobrej strony.

