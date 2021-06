Polska – Słowacja. Gdzie oglądać pierwszy mecz Polaków na Euro 2020?

Jak to mawiał Kamil Grosicki, nadszedł dzień dzisiejszy! Polacy rozegrają swoje pierwsze spotkanie na tegorocznych Mistrzostwach Europy. Spotkanie Polska – Słowacja rozpocznie się o 18:00. Gdzie oglądać pierwszy bój Biało-Czerwonych na Euro 2020?

Polacy faworytami swojego pierwszego spotkania na Euro 2020

Już dziś reprezentacja Polski rozegra swoje pierwsze spotkanie na finałowym turnieju Mistrzostw Europy 2020. Spotkanie odbędzie się w Sankt-Petersburgu, na tamtejszym stadionie. Nie ma co ukrywać, to właśnie Polacy są faworytami w spotkaniu ze Słowakami, jednak wszystko zweryfikuje boisko. Reprezentacja Polski powinna wyjść na spotkanie w najmocniejszym składzie, co oznacza, że tacy zawodnicy jak Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński czy Mateusz Klich są w pełni zdrowi.

Jak daleko zajdą Polacy na turnieju Euro 2020?

Marek Hamsik, kapitan reprezentacji Słowacji na konferencji przedmeczowej wypowiedział się na temat reprezentacji prowadzonej przez Paulo Sousę. Słowak powiedział, że Polska jest bardzo mocna, jeśli chodzi o ofensywę. Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i z niczego może zdobyć bramkę. Hamsik powiedział również, że Piotr Zieliński jest świetnym graczem, który ma wielką klasę. Pomocnik wie, co mówi, ponieważ przez kilka lat grał z Zielińskim w Napoli.

Polska – Słowacja. Gdzie oglądać spotkanie?

To jakim składem wyjdą Polacy, dowiemy się na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy zawodnicy będą gotowi do gry i wyleczyli się z mikro urazów. Pierwsze spotkanie ze Słowakami jest niezwykle ważne, ponieważ w dużej mierze zdecyduje o awansie do kolejnej fazy Mistrzostw Europy. Musimy wierzyć, że Paulo Sousa dobrze przygotował reprezentację na trudy turnieju Euro 2020.

Mecz Polska – Słowacja na Euro 2020 można oglądać na antenie Telewizji Polskiej, na kanałach TVP 1 i TVP 4K. Spotkanie będzie dostępne także na kanale TVP Sport, stronie internetowej i aplikacji TVP Sport. Mecz można obejrzeć również na stronie WP Pilot.