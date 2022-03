Polska – Szwecja. Gdzie oglądać mecz?

Reprezentacja Polski już dziś zagra jeden z najważniejszych meczów w nowożytnej historii polskiej piłki nożnej. O 20:45 rozegra się mecz o awans do Mistrzostw Świata 2022. Czy podopieczni Czesława Michniewicza pokonają Szwedów? Gdzie oglądać mecz Polska – Szwecja?

Czy polska Husaria odeprze potop szwedzki?

Reprezentacja Polski stanie dziś przed szansą zakwalifikowania się do finałów Mistrzostw Świata 2022, które odbędą się w Katarze. Tegoroczna impreza będzie jednak zupełnie inna niż poprzednie, ponieważ odbędzie się w okresie zimowym. Aby się tam dostać, trzeba jednak najpierw wygrać finał barażów, w którym przeciwnikiem Polaków będą Szwedzi.

Ostatnie spotkanie obu drużyn odbyło się podczas Euro 2020 i jako kibicie reprezentacji Polski nie wspominamy go zbyt dobrze. Był to nasz mecz o wszystko, a takie spotkania z reguły nam nie wychodzą. Szwedzi po bardzo zaciętym pojedynku wygrali to spotkanie 3:2 i odebrali Polakom szansę na awans z fazy grupowej. Dziś trzeba jednak wziąć odwet za to, co się stało 23 czerwca.

W ostatnim spotkaniu ze Szwecją Robert Lewandowski strzelił dwie bramki. Jego wyczyny okazały się niewystarczające i Polacy odpadli z turnieju.

Polska – Szwecja. Gdzie oglądać spotkanie?

Czesław Michniewicz powtarzał, że podczas przygotowań do dzisiejszego meczu nie było nawiązań do czerwcowej porażki ze Szwedami, jednak wszyscy chyba wiemy, że nasi zawodnicy nie zapomnieli o tym blamażu. Polacy na to spotkanie wyjdą jednak mocno osłabieni, ponieważ na boisku nie pojawi się ani Arkadiusz Milik, ani Krzysztof Piątek. Obaj leczą kontuzje, których nabawili się w trakcie meczu ze Szkocją. Szwedzi poprzedni mecz wygrali w dogrywce, która dała im awans do finałów barażów.

Gdzie oglądać spotkanie? Mecz Polaków ze Szwedami rozpocznie się o godz. 20:45. Transmisja ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie odbędzie się na pierwszym kanale Telewizji Polskiej, TVP Sport, aplikacji mobilnej i na stronie sport.tvp.pl. Mecz będzie można również oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.