Polska wygra z Walią. Liczby nie kłamią, zobacz sam!

Dziś najważniejszym wydarzeniem w polskim sporcie jest pojedynek reprezentacji Polski z Walią o miejsce w finałach Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Liczby mówią, że Polska wygra to spotkanie. Wystarczy spojrzeć na poprzednie pojedynki.

Mecz o awans do Mistrzostw Europy 2024

Reprezentacja Polski zagrała fatalne kwalifikacje do Euro 2024 i w najsłabszej grupie od lat zajęła trzecią lokatę, wyprzedzając o jeden punkt Mołdawię. Coś, co piłkarzom miało nie sprawić problemów, było walką o życie, które w tym momencie podtrzymywane jest przez respiratory w postaci finału baraży z Walią.

Dziś odbędzie się mecz decydujący o awansie na Euro 2024. Czy Polakom uda się wygrać?

Walia w swojej grupie D również zajęła trzecią lokatę i z 12 punktami uzbierała o jedno oczko więcej niż reprezentacja naszego kraju, choć grupa naszych dzisiejszych rywali była zdecydowanie trudniejsza. Tam bezpośredni awans wywalczyła Turcja, która wygrała grupę, oraz Chorwacja. A jak będzie dziś? Czy Polska wygra w Cardiff i awansuje dalej?

Walijczycy są faworytem spotkania. Czy Polakom uda się awansować dalej? Fot. Wikipedia/Stadion w Cardiff.

Polska wygra w Cardiff. Tak mówi historia

W historii pojedynków obu drużyn to nasza reprezentacja melduje się ze zdecydowanie lepszym bilansem. Spośród 10 meczów Polacy wygrali 7, zremisowali dwa i przegrali tylko 1! W nowożytnej historii tej rywalizacji, zaczynając od eliminacji do Mistrzostw Świata 2002 w Korei i Japonii, Polska nie przegrała z Walijczykami żadnego meczu. To spotkanie zakończyło się wygraną Białych Orłów na wyjeździe 1-2, a na listę strzelców po naszej stronie wpisał się Emanuel Olisadebe i Paweł Kryszałowicz.

Ostatnie spotkania, jakie Biało-Czerwoni rozegrali z reprezentacją dzisiejszych rywali, miały miejsce w 2022 roku, w ramach Ligi Narodów. Polska w tej edycji LN rozegrała z Walijczykami dwa mecze i oba zakończyły się zwycięstwem (0:1 na wyjeździe, 2:1 u siebie) podopiecznych Czesława Michniewicza, ówczesnego selekcjonera reprezentacji.

Historia pojedynków działa na naszą korzyść. Polacy wygrali 7 z 10 spotkań, dwa zremisowali i odnieśli jedną porażkę. Fot. Łączy Nas Piłka

Czy teraz będzie podobnie? Czy Polska wygra z Walijczykami? Historia jest po naszej stronie i dziś każdy kibic wierzy, że awansujemy na Mistrzostwa Europy 2024!

Źródło: opr. wł./ŁNP/HPPN