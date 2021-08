Popularni producenci z podrabianymi układami?

Kryzys to zawsze moment wszelkiej maści oszustów. Tym razem chodzi o podrabiane układy, które mogą się pojawić w oryginalnych telefonach. Braki na rynku zmuszają do ściągania podzespołów nie tylko od oficjalnych dostawców, ale także od mniejszych źródeł. Nawet więksi producenci elektroniki potrafią na to nabrać. Jakie może mieć to skutki dla konsumentów?

Wykorzystanie kryzysu to popularna już strategia stosowana przez oszustów. Firmy z podrabianymi układami są często prowadzone przez grupy terrorystyczne, więc mają spory dostęp do pieniędzy. W obecnej sytuacji mają oni również możliwość zasygnalizowania swojej obecności na rynku. Gdy producent zainteresuje się fałszywą firmą, oszuści już mogą świętować swoje zwycięstwo, gdyż szanse na sprzedaż są bardzo wysokie. Jedynie wysoka czujność przy zakupie pozwoli na zmniejszenie rozprzestrzeniania się podrabianych układów.

Czym się właściwie różnią podrabiane układy od oryginalnych?

Przede wszystkim awaryjność, która w przypadku fałszywych układów jest znacznie większa, a także znacznie mniejsza żywotność. Oszuści nie przyjmują zwrotów od producentów, a sami producenci niezbyt mogą chcieć się przyznać do błędu. Gdy wszystko zawodzi pojawia się on, złoty kozioł ofiarny. Mowa oczywiście o kupującym.

W przypadku telefonów, komputerów i innej tego typu elektroniki nie jest to tak przerażający problem, jednak kryzys dotyczy także aparatury medycznej czy motoryzacji. Skorzystanie z fałszywych części może okazać się naprawdę fatalne w skutkach. Jakie konkretne nie wiadomo, ale miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli się o tym przekonać.

Co zrobić w sytuacji ewentualnego zakupu wadliwego produktu

Nie da się nic zrobić. Nie sprawdzimy czy dane urządzenie jest oryginalne czy podrobione bez rozbierania telefonu (co kończy się utratą gwarancji). W dzisiejszych czasach podróbki wyglądają identycznie jak oryginalne rzeczy, więc może być spory problem z rozróżnieniem. Dopiero po wadliwości można ocenić – wtedy będzie już za późno. Gdy urządzenie się zepsuje w czasie gwarancji bez winy użytkownika, powinno zostać wymienione bądź naprawione. Producenci mogą jednak opowiadać bzdury i nie przyjmować takich urządzeń. Niestety, póki co nie wiadomo co dalej, trzeba czekać na możliwe oświadczenia producentów i ewentualne efekty tego przedsięwzięcia.