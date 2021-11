Porsche Cayman GT4 RS – niewiarygodnie szybki i drogi

Porsche dosyć mocno zaczęło eksperymentować ze swoimi sportowymi modelami. Młodszy i o wiele mniejszy brat GT3 RS będzie miał trafić do całkiem nowego grona odbiorców. Porsche Cayman GT4 RS to całkiem nowy świat i pojmowanie super sportowych aut. Jest piekielnie szybkie, absurdalne w swoim zamyśle i sam chciałbym je mieć w garażu.

GT4 RS to silnik wprost z 911 GT3

Jest to wręcz absurdalny zabieg, na który Porsche w końcu się zdecydowało. Wzięto wolnossący silnik o pojemności 4 litrów i umiejscowiono go w mniejszym Caymanie GT4 RS. Jednostka kręcić się będzie do aż kosmicznych 9000 obr/min. Silnik generuje całe 500 KM i 450 Nm. Jest to o 80 KM i 20 Nm więcej niż wariant GT4, a to jak na auto o masie całkowitej na poziomie 1415 kilogramów jest całkiem sporo. Przekłada się to na stosunek mocy do masy na poziomie 2,83 kg/KM.

Ale są to jedynie suche dane techniczne, które i tak zwalają z nóg. Żeby przybliżyć wam, jak dużą zmianą jest zastosowanie takiej jednostki, to pętlę Nürburgring wersja Cayman GT4 RS pokonuje o 23 sekundy szybciej niż GT4. Jest to przepaść.

Wrażenia z jazdy muszą być nie do opisania. Jeszcze ważnym elementem jest zastosowanie jedynie 7-biegowej skrzyni PDK, co pozwala na maksymalne wyciśnięcie możliwości. Sprint 0-100 km/h zajmuje zaledwie 3,4 sekundy (GT4 – 3,9 s), natomiast prędkość maksymalna to 315 km/h (GT4 – 302 km/h).

Cayman GT4 RS zmienił się również wizualnie

Wszystko zostało stworzone z myślą o jak najlepszych osiągach na torze. Przeguby kulowe mają ściśle wiązać podwozie z nadwoziem, co dodaje sztywności i precyzji prowadzenia. Zawieszenie ma możliwość regulacji, jak na odmiany RS przystało, a ponadto zostały zmodyfikowane nastawy sprężyn i stabilizatorów.

Z zewnątrz w oczy rzuca się tylne skrzydło o potocznej nazwie „łabędzia szyja”. Całkiem dobrze znana konstrukcja z nowego 911 GT3. Pozwala to na aż 25% zwiększenie docisku. Na zasługę tego złożyło się jeszcze zmniejszenie prześwitu o 30 mm.

Aerodynamicznie znajdziemy wiele smaczków. Każdy element nadwozia został mocno przemyślany z nastawieniem na redukcję masy. Maska i przednie błotniki z włókna węglowego, czy szyby z lekkiego szkła. A jedną ze szczególnych cech tego wariantu to nowe wloty powietrza za szybami kierowcy i pasażera. Mają one za zadanie wytworzyć dodatkowe arterie dla naszych uszu.





Pakiet Weissach

Jest opcjonalny, ale za to dodaje GT4 RS sporo elementów z włókna węglowego. Na pakiet składają się wloty powietrza procesowego, wloty powietrza chłodzącego, osłona modułu układu dolotowego, obudowy lusterek bocznych oraz tylny spojler. Dodatkowo pojawiły się także tytanowe końcówki układu wydechowego przypominające te z Porsche 935, a klatka bezpieczeństwa z tyłu też wykonana jest z tytanu. W pakiecie tym za dopłatą jest możliwość zamiany 20-calowych kutych obręczy z aluminium na kute obręcze z magnezu. A w środku zagości tapicerka z materiału Race-Tex.

Cena?

Auto świętuje swoją premierę obecnie na targach w Los Angeles. Porsche będzie realizowało zamówienia już od grudnia 2021 roku, a cena? To kosmiczne 731 tysięcy PLN z VAT. Co ciekawe obok Cayman GT4 RS pojawiła się również wersją GT4 RS Clubsport, która ma brać w 2022 roku udział w wielu seriach wyścigowych na całym świecie.