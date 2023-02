Potencjalni rywale Lecha w 1:8 finału LKE. Kiedy losowanie?

Lech Poznań wygrał wczoraj drugie spotkanie z norweskim Bodo/Glimt 1 do 0, co dało Kolejorzowi awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Z kim teraz może zagrać poznańska drużyna? Oto potencjalni rywale Lecha w kolejnej rundzie. O której losowanie par?

Zwycięstwo przy Bułgarskiej daje awans

Nastroje przed czwartkowym meczem były mieszane, ponieważ zarówno Lech Poznań, jak i Bodo/Glimt w swoim pierwszym pojedynku nie pokazali dobrego futbolu. Co prawda Kolejorz grał u siebie, to jednak nie był stawiany jako ewidentny faworyt. Boisko to potwierdziło, ponieważ to właśnie drużyna przyjezdnych w pierwszej połowie mocno dominowała gospodarzy.

Przeczytaj także: Był wart 30 milionów, grał w Tottenhamie. Widzew Łódź powiedział nie… bo był za słaby!

Druga połowa wyglądała nieco lepiej ze strony piłkarzy Kolejorza. Poznańska drużyna wychodziła wyżej do pressingu i w końcu konstruowała akcje pod bramką Bodo/Glimt. Przełamanie przyszło w 62. minucie, kiedy to po dośrodkowaniu Joela Pereiry piłka wpadła na piąty metr pola karnego, a Mikael Ishak mocnym i pewnym strzałem skierował piłkę do siatki. Bodo/Glimt próbowało odrobić straty, ale ewidentnie zabrakło sił i szczęścia. Tym sposobem poznański Lech awansował do 1/8 finałów Ligi Konferencji Europy.

Kim będzie kolejny przeciwniki Kolejorza? Oto potencjalni rywale Lecha Poznań w 1/8 finału LKE.

Gol Mikaela Ishaka dał awans Lechowi do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Fot. Twitter @LechPoznan

Potencjalni rywale Lecha Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy

Już dziś poznamy drużynę, która w marcu zmierzy się z Lechem Poznań w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Poznański Lech będzie bił się więc o awans do 1/4 tych europejskich rozgrywek i mamy nadzieje, że ten sen polskiej drużyny nie skończy się na obecnym etapie. Oto potencjalni rywale Lecha Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy.

Istanbul Basaksehir,

West Ham United,

Villarreal,

OGC Nice,

AZ Alkmaar,

Djurgardens,

Sivasspor

Slovan Bratysława

Potencjalni rywale Lecha w 1:8 finału LKE. Kiedy losowanie? Fot. Twitter @LechPoznan

Jak widać Lech Poznań może ponownie zagrać z Villarrealem, z którym przecież mierzył się w fazie grupowej. Pierwsze spotkanie pomiędzy obiema drużynami zakończyło się zwycięstwem hiszpańskiego klubu 4-3, a decydująca bramka padła po 90. minucie. Przy Bułgarskiej Lech rozniósł Villarreal aż 3 do 0.

Czy los ponownie połączy obie drużyny? Losowanie odbędzie się dziś o godzinie 13:00.

Źródło: opr. wł./Zdjęcie główne, zdjęcie w tekście