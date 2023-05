Powołania Santosa. Są ogromne zaskoczenia!

Pojawiły się powołania Santosa na najbliższe mecze reprezentacji Polski – towarzyski z Niemcami oraz kwalifikacyjny z Mołdawią. Oczywiście jest sporo zaskoczeń i brak nazwiska, które miało być tym głównym podczas spotkania z Niemcami! Oto lista zawodników!

Fernando Santos powołał zawodników na czerwcowe mecze z Niemcami (16.06) oraz Mołdawią (20.06). Mecz z naszymi zachodnimi sąsiadami będzie pojedynkiem towarzyskim, który jednocześnie ma być pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego i podziękowaniem za wszystkie lata gry w reprezentacji Polski. Problem polega na tym, że jego nazwiska nie ma wśród powołanych! Oto jak tłumaczy to selekcjoner:

Kuba Błaszczykowksi nie mógł być wśród powołanych. Oczywiście mamy szacunek dla jego dokonań. To zawodnik z ogromną historią – miałem okazję grać przeciwko niemu. Reprezentacja chce go pożegnać, szanuję tę tradycję i kulturę. Będzie on obecny podczas spotkania, jeszcze porozmawiamy o tym, jak będzie to wyglądać. (…) Numer na koszulce może wskazywać na minuty, które rozegra. Zazwyczaj grał z “16”, więc chcielibyśmy, żeby zagrał 16 minut.

Fernando Satnos podczas konferencji prasowej